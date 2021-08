Zwei Verletzte nach schwerem Unfall - Holzpaletten brennen in Gärtnerei

Es war nicht der erste Vorall in der Gärtnerei - die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Zwei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich in Altenburg auf der Straße zwischen Unter- und Oberzetscha ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 38-jährige Frau geriet mit ihrem Ford aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtkurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Kia.

Dessen Fahrer (24) versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammmenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten mussten zur medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Lauter Knall: Holzpaletten brennen in Gärtnerei

Freitag früh gegen 7 Uhr hörten Anwohner in der Walter-Rabold-Straße in Gößnitz einen lauten Knall. Kurz danach stand ein Stapel aus Holzpaletten in Flammen. Das Ganze hat sich auf dem Gelände einer Gärtnerei zugetragen, von dem in der Vorwoche bereits ein Fahrzeug gestohlen wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Durch Videoaufzeichnungen einer Überwachungskamera konnte eine dunkel gekleidete Person erkannt werden, sich im Anschluss in Richtung des Bahnhofes entfernte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

