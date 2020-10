Die Verunsicherung ist groß in Zürchau. Das 126-Seelen-Dorf in der Gemeinde Nobitz gehört zu den zwölf Ortsteilen, deren Wasserver- und Abwasserentsorgung bald in den Händen des Zweckverbandes Altenburger Land (ZAL) und nicht mehr in denen der Gemeinde liegen könnte.

Ein schwer zu verstehender Brief des Bürgermeisters kündigte dies an für Gieba, Goldschau, Gösdorf, Großmecka, Löhmigen, Maltis, Podelwitz, Runsdorf, Tautenhain, Zehma, Zumroda und eben Zürchau. Die anderen 36 Ortsteile von Nobitz sind bereits beim ZAL.

Am Mittwochabend soll der Gemeinderat in Nobitz darüber entscheiden. Kosteneinsparung für die Gemeinde ist das Argument. Doch die Dorfbewohner treibt die Angst um, mit ihren Kosten wegen eines „Zwangsanschlusses“ an eine zentrale Kläranlage alleingelassen zu werden.

Angst vor Zwangsanschluss

„Die Kosten für Wasser und Abwasser sollen so niedrig wie möglich gehalten werden, trotz der neuen Bedingungen und geforderten Investitionen“, sagt Bürgermeister Hendrik Läbe (SPD). Die Möglichkeit, diese auf die dann über 160 Orte des ZAL verteilen zu können, halte die Gebühren im Rahmen.

„Solidarprinzip“, nennen das Läbe, der ZAL-Vorsitzende Marcel Greunke (CDU) und Werkleiter Lars Merten. Die Argumente leuchten ein, dennoch befürchten Einwohner Kanäle, Pumpstationen oder gar vor jedem Ortsschild eine Kläranlage.

Flucht aus der Verantwortung? „Nein“, betont Läbe, „die Situation insgesamt hat sich geändert. Das würde uns genauso treffen wie den ZAL. Nur für uns und die Bürger wäre es viel teurer.“ Hintergrund sind neue Abwasseranforderungen im 2019 novellierten Thüringer Wassergesetz, um den steigenden Phosphatgehalt in den Gewässern Einhalt zu gebieten – das gilt auch für die Pleiße im Altenburger Land.

Noch 2016 wollte man die vollbiologischen Kläranlagen auf den Grundstücken um eine Phosphatfällung aufrüsten lassen, was die Gemüter erregte. Doch jetzt heißt es, das sei nicht zumutbar.

Derweil wandern Phosphate weiter fröhlich ins Abwasser, aus Reinigungsmitteln, Geschirrspültabs, Cola oder Puddingpulver. Wie das also in den Griff bekommen? Durch ein Abwasserbeseitigungskonzept, das von Gemeinde und ZAL bis Mitte 2021 fortgeschrieben und angepasst werden soll.

Thüringen will mit großem Fördertopf den Anschlussgrad an die zentralen Netze von 80 auf über 90 Prozent treiben. „Im Altenburger Land liegen wir bei 74 Prozent“, sagt Merten.

Was steht im Gesetz?

Siedlungen mit mehr als 200 Einwohnern (Stichtag 2035) sind an eine öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage anzuschließen. Von den zwölf Ortsteilen träfe dies nur Zehma und Podelwitz. Ein zentraler Anschluss wäre demnach in den anderen Dörfern nicht nötig. Außer, der Anschluss mache wirtschaftlich einen Sinn – Beispiel Löhmigen, das liegt auf dem Kanal-Weg von Zehma zur Kläranlage nach Gößnitz.

Und da wären noch die wasserwirtschaftlichen Gründe: Erfordert die Nähe zum Fluss einen Zwischenschalter, um das Abwasser sauber zu halten? Wenn ein Vorfluter oder Bach vorhanden ist, bleibt es bei vollbiologischen Kleinkläranlagen im Ort. „Die Bilanz der Werte in der Pleiße müsse insgesamt stimmen“, sagt Merten. Dafür allerdings muss auch die zentrale Kläranlage wie in Gößnitz mit einer Phosphatfällung aufgerüstet werden.

Große zentral, kleine dezentral

„Es kann nicht seriös gesagt werden, ihr werdet nicht angeschlossen“, sagt der Werkleiter. Für Zürchau ist ein Anschluss an eine zentrale Kläranlage bislang nicht vorgesehen, zumal dort ein Bach durch den Ort fließt. Das Credo ist: In den kleinen Orten dezentral, in den großen zentral. Das brauche Millionen-Investitionen in Kanäle und Pumpstationen, so Merten.

Wird ein Ort an das Kanalnetz, einen Verbindungssammler oder die Kläranlage angeschlossen, werden einmalige Beiträge fällig. „Die richten sich speziell nach der Grundstücksgröße, der bebauten Fläche, den Hausgeschossen und Faktoren laut Satzung“, sagt Merten. „Erst bei Endausbauzustand werden sie fällig.“

Nobitzer Trinkwasserproblem

Läbe hofft mit dem ZAL auch das Problem Trinkwasser klären zu können. „Unser Gemeindebrunnen in Tautenhain ist zehn bis 14 Meter tief“, so Läbe. Ein flacher Brunnen birgt Risiken. „Was, wenn der Brunnen mit Nitrat belastet wird“, fragt er. Ausweich? Fehlanzeige. Auch müsste er bald die Stelle eines Wassermeisters neu besetzen. An einen Havariefall mag Läbe gar nicht denken.

Zugegeben, das sind Angstszenarien, denen die Dorfbewohner, die mit dem Trinkwasser zufrieden sind, nicht folgen können. Doch in der Tat ist der ZAL sicherer aufgestellt. Neben den 100 Meter tiefen Brunnen und eigenen Wasserwerken sind Verbindungen zum Thüringer und Sachsen Fernwasser geknüpft. Auch die letzten Zwölf sollen künftig ZAL-Trinkwasser bekommen – wie gehabt über Tautenhain. Nur, dass bis dorthin erst ein Kanal vom Wasserwerk im Leinawald gelegt werden muss.

Gemeinderatssitzung in Nobitz am Mittwoch, 14. Oktober, um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle mit einer vorgezogenen Bürgerfragestunde.