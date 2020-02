Zweimal die Hütte voll beim Fasching in Podelwitz

Sichtlich begeistert ist Norbert Rauschenbach vom ersten Faschingswochenende in Podelwitz. „Der Faschingstanz am Samstag war ausverkauft und auch beim Kinderfasching am Sonntag war die Hütte gut gefüllt“, freut sich der Präsident des Podelwitzer Carnevals-clubs (PCC).

Gerade beim Kinderfasching hätte es nicht viel mehr an kleinen Narren sein dürfen, weil sonst der Platz nicht mehr ausgereicht hätte. Gefreut hat sich Rauschenbach in erste Linie, dass die Mädchen und Jungen viel Spaß hatten bei ihrer Faschingsparty.

Weit über eine StundeProgramm geboten

„Cinema oder Varieté – das Beste gibt es beim PCC“ lautet das Motto. Kino und alles, was mit Filmen zu tun hat, steht einerseits in dieser Saison im Mittelpunkt. Da Varieté viel Platz für Interpretationen bietet, sind der Kostümwahl diesmal quasi keinerlei Grenzen gesetzt.

Geboten wurde den Faschingsfans am Samstagabend ein buntes Programm. Eine Stunde und 20 Minuten lang konnten sich die Gäste an den närrischen Darbietungen erfreuen. „Es war eine gute Mischung, von Tanzgruppen bis zum Wort“, findet Norbert Rauschenbach. Auch das Männerballett durfte natürlich nicht fehlen.

Die zweite Abendveranstaltung findet am Samstag, dem 8. Februar, statt. Tags drauf, am 9. Februar, wird zur Gala eingeladen. „Früher haben wir es mal Rentnerfasching genannt. Aber es kommen so viele Leute, nicht nur Senioren, die sich das Programm beim Kaffeetrinken ansehen wollen. Deshalb heißt es jetzt Gala“, erklärt der Vereinschef. Die Saison beenden die Podelwitzer schließlich am 20. Februar mit der Weiberfastnacht.

Absichtlich schon vor denSchulferien gestartet

Dass die meisten Veranstaltungen bereits vor Beginn der Winterferien über die Bühne gegangen sind, ist Absicht. „Viele nutzen die Schulferien, fahren in Winterurlaub. Aber wir brauchen viele Leute für unsere Veranstaltungen“, so Norbert Rauschenbach. Da die Podelwitzer ihre Partys in Eigenregie durchführen, werden eben nicht nur Faschingsfreunde gebraucht, die das Programm gestalten. Auch für Tresen und Einlass sind Helfer nötig. 55 Mitglieder zählt der Verein aktuell, hinzu kommen noch einige Kinder und Jugendliche.

Zwar waren einige Podelwitzer Karnevalsfans am Samstag beim Meeraner Straßenfasching dabei, aber diesmal hat der PCC auf eine Teilnahme mit eigenem Wagen verzichtet. Grund dafür ist, dass das Meeraner Spektakel auf das Wochenende fiel, an dem die Podelwitzer eigene Veranstaltungen hatten. Personell sei es nicht zu stemmen, die Partys in Podelwitz über die Bühne zu bringen und auch noch am Umzug teilzunehmen.