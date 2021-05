Zweite Bauphase in Kosma wird vorgestellt

Kosma. Auf dem Dorfplatz wird zu einer Gesprächsrunde eingeladen.

Der Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbetrieb Altenburg lädt am Donnerstag, 3. Juni, um 17 Uhr zu einer Informationsveranstaltung auf dem Dorf- und Kommunikationsplatz an der Kreuzung Am Neubau/Hauptstraße in Kosma ein.

Der Bauleiter der Energie- und Wasserversorgung Altenburg, Herr Geißler, Herr Hupfer vom Planungsbüro und der Bauleiter der bauausführenden Firma, Herr Langhardt, werden dort den zweiten Bauabschnitt des Bauvorhabens „Abwassererschließung Ortslage Kosma“ vorstellen, heißt es in der Einladung.

Der Bauabschnitt umfasse die Hauptstraße vom vorangegangenen Bauabschnitt bis zum Kreuzungsbereich der Bergstraße, die Bergstraße bis zum Ortsausgang sowie die Seitenstraßen Zum Wiesengrund und Am Schenkenberg.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhielten Informationen über den Bauablauf und zugleich würden die technischen Abläufe erläutert.

Mit der Wahl des Freiluft-Veranstaltungsortes sei es möglich, Abstandsregeln und die Corona-Vorgaben einzuhalten.