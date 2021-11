Zweite Runde für digitalen Adventskalender in Altenburg

Altenburg. Nach erfolgreicher Premiere werden ab sofort wieder Wunschzettel entgegengenommen in Altenburg und Gera

Auch dieses Jahr soll wieder in Zusammenarbeit mit Theaterpädagogin Anna Fricke, dem Paul-Gustavus-Haus in Altenburg und Altenburg TV ein digitaler Adventskalender stattfinden. 2020 haben die Altenburger Helfer des Weihnachtsmannes besondere Menschen und Initiativen aus Altenburg damit vorgestellt.

Wunschzettel ab sofort willkommen

In diesem Jahr geben die fleißigen Wichtelmänner Einblicke in ihre Weihnachtswerkstatt und in die Vorbereitungen auf das kommende Weihnachtsfest. Damit die drei Altenburger Wichtelmänner auch zu tun haben, brauchen sie Wunschzettel. Was wünscht man sich zu Weihnachten? Einen Ausflug ins Disneyland? Ein neues Handy? Oder Karten fürs Theater? Leider können die Helfer im PaulGustavus-Haus keine Garantie geben, dass die Wünsche auch tatsächlich erfüllt werden, aber die Wichtelmänner werden ihr Bestes geben.

Die Premiere für dieses Projekt mit Pauls fulminantem Adventskalender im vergangenen Jahr war bereits ein Erfolg. Paul-Gustavus-Haus und das Theater Altenburg-Gera ließen sich dabei die Weihnachtsvorfreude durch Corona und Lockdown nicht nehmen und bescherten vielen Interessierten und allen die mitmachten, eine schöne Vorweihnachtszeit. Mit dem 1. Dezember öffnete sich damals jeden Tag ein digitales Türchen im Paul-Gustavus-Haus. Hinter jedem warteten täglich wunderbare Kleinode der Kunst und Kultur, dargeboten von Künstlerinnen und Künstlern des Altenburger Theaters, auf die Zuschauer. Höhepunkt eines jeden Tages war zudem der Griff in die Weihnachtszauberkugel, womit sich die Chance für jeden Teilnehmenden auf eine feine Weihnachtsüberraschung erhöhte.

Einsendeschluss für alle Wünsche in diesem Jahr ist bereits der 15. November. Die Wunschzettel können in den Briefkasten des Paul-Gustavus-Hauses, Wallstraße 29 in Altenburg oder der TheaterFABRIK Gera, Clara-Zetkin-Straße 1 Gera, eingeworfen werden. Digitale Wunschzettel nimmt Theaterpädagogin Anna Fricke außerdem gern per E-Mail entgegen: Anna.Fricke@theater-altenburg-gera.de.