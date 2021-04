Zwickau: Künstler ist zum ersten Mal im Stream zu erleben

Zwickau. Alter Gasometer präsentiert Andreas Kümmert.

Der Alter Gasometer in Zwickau hat in der erzwungenen Kulturpause technisch aufgerüstet und ist nun in der Lage, Veranstaltungen live oder per Aufzeichnung direkt an das Publikum zu bringen.

Den Anfang machte eine Podiumsdiskussion, nun folgt mit Andreas Kümmert am Samstag, 1. Mai, ab 20 Uhr das erste Konzert. Musiker Andreas Kümmert war bereits 2019 im Alten Gasometer zu Gast und ist durch den Sieg der dritten Staffel „The Voice of Germany“ bekannt geworden. Das Konzert, bei dem er von einem Cajón-Spieler begleitet wird, ist der Auftakt für den Versuch, neue Wege zu gehen und in Zukunft Hybridveranstaltungen anzubieten.

Sobald es wieder möglich ist, mit begrenzter Zuschauerzahl Veranstaltungen durchzuführen, wird es die Möglichkeit geben, ebenso per Stream teilzunehmen.

Team wird getestet

„Wir hoffen, dass das Streaming-Angebot gut angenommen wird, damit wir mit dem Konzept weiter in die Zukunft planen können“, so Mario Zenner, Geschäftsführer Alter Gasometer. Das Konzert mit Kümmert wird noch keine Hybridveranstaltung sein, da kein Publikum erlaubt ist. Außerdem findet es unter strengen Hygieneregeln statt und das gesamte Team wird getestet.

Wohl selten war der Mensch so unsichtbar und so einsam wie zu Zeiten der Pandemie und des Lockdowns. Es ist ein Grundgefühl, das unterschiedliche Facetten haben kann. So vieles passiert im Trubel des Alltags, aber man fühlt sich, als würde man irgendwie darin untergehen, unsichtbar sein.

Vorbote des Albums

Andreas Kümmert beschäftigt sich mit diesem Grundgefühl auf seiner neuen Single „Sweet Oblivion“. Sie ist ein Vorbote des neuen Albums. Das, was Andreas Kümmert auf „Sweet Oblivion“ beschreibt, wird vielen vermutlich jetzt erst deutlich. Und dabei jedem auf seine eigene Art und Weise. „Egal, wie viele Worte du benutzt, du wirst dich nie zu 100 Prozent so ausdrücken können, wie der andere empfindet“, sagt er. Deshalb lässt er die Musik für sich sprechen.

2013 hat Kümmert die Castingshow „The Voice Of Germany“ gewonnen. 2015 trat er als Sieger des deutschen Vorentscheids für den Eurovision Song Contest unter dem Motto „Unser Song für Österreich“ an, verzichtete jedoch auf seine Teilnahme. Seit einigen Jahren kann er sich auf seinem eigenen Label Vomit Records künstlerisch verwirklichen. Auf ihm wird auch „Sweet Oblivion“ als digitale Single-Release erscheinen.

Der Track ist erstmals in Zusammenarbeit mit seinen befreundeten Kollegen Stefan Kahne und Michael Germer entstanden. Die drei haben aus der Corona-Not eine Tugend gemacht und die bühnenfreie Zeit für Studioarbeiten genutzt. Da die drei bereits seit Längerem zusammenarbeiten, versuchte man sich kurzerhand auch erstmals am gemeinsamen Songwriting – eine Konstellation, die sich als perfektes Match bestätigt.

„Sweet Oblivion“ gibt musikalisch einen guten Vorgeschmack auf das derzeit im Entstehungsprozess befindliche Album – authentisch, echt und voller Persönlichkeit. Die ist von dem starken Credo eines starken Mannes und Künstlers geprägt: „Man ist niemandem außer sich selbst Rechenschaft schuldig.“

Das Konzert wird exklusiv über Eventim.Streaming angeboten. Der Zuschauer bekommt beim Online-Kartenkauf ein Ticket Direct mit dem Konzert-Link zugesendet, der für den einmaligen Konzertbesuch bis zum 31. Mai berechtigt.

https://www.eventim.de/event/andreas-kuemmert-duo-virtuell-harlekin-dreams-tour-eventim-streaming-13673655/