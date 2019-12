Das Kabarettduo Mandy Partzsch und Erik Lehmann bot in verschiedenen Partnerschaftsrollen eine sehr lustige Theatervorstellung in Altenburg.

Zwischen Frauentausch und Kuh-Kuscheln

Der ehemalige Spaßvogel der Dresdener Herkuleskeule und mit Kleinkunstpreisen geehrte Kabarettist Erik Lehmann und dessen Bühnenpartnerin, die Dresdener Vollblutkabarettistin Mandy Partzsch, brachten als Duo Paarshit am Freitagabend im Altenburger Theaterzelt ein 130-köpfiges Publikum zum Lachen.

„Wir erwarten heute echt humorvolle Darbietungen. Und ich kann vielleicht Vorteilhaftes für mein Eheleben abkupfern“, sagte lachend die Altenburger Besucherin Ulrike Meißner. „Mal schauen wie der Vergleich des Bühnenpaares gegenüber unserer Ehe ausfällt“, warf der Altenburger Ralf Hendel mit Blick auf Ehefrau Ramona ein.

Unter dem Motto „Paarshit – Jeder kriegt, den er verdient“ startete Lehmann in das Programm wie folgt: „Mit Lust und Charme sezieren wir Klischees und Vorurteile, die der Krampf der Geschlechter zu bieten hat.“ Und Partzsch ergänzte: „Vom Brautstrauß zum Rosenkrieg – und das an einem Abend.“

Im Fokus stand schließlich: Wenn die bessere Hälfte ihre dunkle Seite zeigt, wenn die Schmetterlinge im Bauch von einer Portion Bratkartoffeln verdrängt werden und wenn die rosarote Brille nach und nach die adipöse Realität preisgibt, dann ist es so weit: Paarshit. Bei der Partnersuche hieß es bei Erik Lehmann schon mal in waschechtem Sächsisch: „Ich brauche eine, die ihre Meinung sagt, wenn ich sie frage, und die will, wenn ich kann.“

Bienenersatzverkehr im April in Altenburg

Lehmann schlüpfte unter anderem auch in die Rolle eines naiven Umweltschutzbeamten, der gegenüber der Prostituierten darauf hinwies, dass die Polkappen abschmelzen. Darauf Mandy mit verführerischem Blick auf ihr üppig gefülltes Dekolleté: „Ja, die Polkappen.“ Auch in der Rolle eines Almbauers gab er Lustiges zum Besten und meinte, wenn er eine Kuh liebevoll in die Arme nimmt: „Da spüre ich sogar den Rhythmus des Wiederkäuens.“ Zum Schluss doubelten beide Ulknudeln gekonnt das Gesangspaar Marianne und Michael.

Während der Autogrammstunde im Anschluss an die Veranstaltung kaufte auch die vom humorvoll Dargebotenem begeisterte Kabarettbesucherin Uta Fupp aus Rositz das Buch vom Autor Erik Lehmann mit dem Titel „Notizen aus dem Muttiheft“, das 50 satirische Kolumnen beinhaltet.

Nun freut sich Kabarettist Erik Lehmann auf einen nächsten Auftritt am 18. April in Altenburg. Da herrscht dann ab 19.30 Uhr „Bienenersatzverkehr“ im Theaterzelt. Als „Mister Bien“ der deutschen Kleinkunstszene bringt er da sein neues Programm rund um die Biene auf die Bühne.