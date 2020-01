Das Schauspiel „Der Religionslehrer" wird am 31. Januar in Altenburg gezeigt.

Zwischen Salonkultur und öffentlichen Debatten

Altenburg/Gera. Ein abwechslungsreiches Wochenende liegt vor Theaterfans, denen in Altenburg und Gera jede Menge geboten wird.

Altenburg

Das Theaterstück „Der Religionslehrer“ wird am Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg gezeigt. Hat der Religionslehrer seine Schülerin wirklich am Knie gestreichelt, wie sie es behauptet? Wo liegen die Grenzen zwischen Belästigung und haltlosen Beschuldigungen? Wie werden aus individuellen Vorkommnissen öffentliche Debatten? Wie werden Meinungen gebildet und Perspektiven verzerrt?

Die „Buddy Holly Rock’n’Roll-Show“ kommt am Samstag, 1. Februar, um 19.30 Uhr ins Theaterzelt Altenburg. Allerdings ist auch diesmal die Vorstellung ausverkauft.

Im vierten Kammerkonzert am Sonntag, 2. Februar, um 11 Uhr im Logenhaus Altenburg wird der Salonkultur des 18. und 19. Jahrhunderts mit schwungvoller Musik von Johann Nepomuk Hummel, Wolfgang Amadeus Mozarts und Bohuslav Martinů unter anderem nachgespürt. Es musizieren Markus Dressler (Violine), Jesús Antonio Clavijo Rojas (Violoncello), Tobias Hartel (Trompete), Karsten Hetzel (Klarinette), Tobias Meier, Michael Böhme (Fagott), Hugo Ferreira (Gitarre), Thomas Wicklein (Klavier) und Dmytro Verykivsky (Kontrabass).

Über die Altenburger Salons berichtet fachkundig Sabine Hofmann vom Lindenau-Museum.

Gera

Zum Ballettfestwochen-Intermezzo findet am 31. Januar um 19.30 Uhr „Aufwärts – Spitzentalente zu Gast“ und am Samstag um 19.30 Uhr „Festhalten!“ jeweils in der Bühne am Park Gera statt. Beide Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

Zum Finale des Festivals zeigt sich am Sonntag, 2. Februar, 11 Uhr das Kinder- und Jugendballett das Theaters Altenburg Gera in der Bühne am Park Gera mit „Kost-Probe“. Dazu ist der Eintritt frei. Kostenlose Zählkarten werden vorab an der Theaterkasse ausgegeben.

Am Samstag, 1. Februar, um 16 Uhr erzählen die Puppenspieler Lys Schubert und Tobias Weishaupt als Feen dem Publikum (ab 6 Jahren) im Puppentheater Gera das französische Volksmärchen „Die Schöne und das Biest“ auf humorvolle und liebenswerte Weise. Der Prinz, den eine Fee in ein schreckliches Biest verwandelt hat, kann nur durch die Liebe einer Frau erlöst werden. Doch das ist gar nicht so einfach.

Vor der Opernpremiere „Eugen Onegin“ am 7. Februar gibt es zur Matinee am Sonntag, 2. Februar, 11 Uhr, im Konzertsaal Gera erste Einblicke in die szenische und musikalische Umsetzung. Regisseur Kay Kuntze und Dramaturg Felix Eckerle erläutern Werk und Inszenierung, Sänger geben Kostproben. Der Eintritt ist frei.

Das Musiktheater „Geliebtes Klärchen“ ist am Sonntag, 2. Februar, um 14.30 Uhr im Großen Haus Gera zu sehen. Gegebenenfalls sind noch Restkarten verfügbar. Die Collage aus Texten und Musik von Clara und Robert Schumann sowie Friedrich Wieck zeigt die schicksalhafte Geschichte des berühmten deutschen Musikerpaares Schumann – ein Reigen aus Liebesrausch und Abstürzen, künstlerischen Triumphen und Misserfolgen, Ideal und Alltag, Abhängigkeiten und Distanzierungen.

Wer vor dem Theaterball (22. Februar) noch Tango lernen oder seine Kenntnisse auffrischen möchte, kann beim Tango-Workshop am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr im Ballettsaal des Geraer Theaters (Eintritt frei, Zugang über Bühneneingang) Grundschritte und leidenschaftliche Figuren erlernen. Den Workshop leitet Tanzlehrer Ingo Ronneberger. Saubere Sport- oder Tanzschuhe sind erforderlich.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60, online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.