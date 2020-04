Altenburg. Nachdem am 18. April in Altenburg zwölf Autos beschädigt worden sind, hat die Polizei erste Hinweise zu den Tätern erhalten. Es werden aber weiterhin Zeugen gesucht.

Zwölf geparkte Autos in Altenburg beschädigt – Erste Hinweise zu Tätern

Unbekannte Täter haben am 18. April zwischen 4.30 Uhr und 5.15 Uhr in der Frauengasse sowie dem Bereich Platanenstraße/Birkenstraße in Altenburg insgesamt zwölf geparkte Fahrzeuge beschädigt. Es wurden Scheiben eingeschlagen, die Autos teilweise durchwühlt oder Schäden in verschiedenen Formen verursacht.

Bei den unbekannten Tätern soll es sich um zwei 175-180cm große, männliche Personen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren handeln.

Einer der Täter soll eine rot- bzw. orangefarbene Jacke getragen haben, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Die zweite Person wird mit dunkelblondem, schulterlangem Haar beschrieben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, oder Angaben zu den bislang unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Rufnummer 03447 471-0 zu melden.

