Zwölf Stunden Badespaß in Altenburg

Altenburg. Die Zahl der Badegäste ist aktuell auf 600 begrenzt.

Das Altenburger Freibad Süd öffnet seine Pforten jetzt schon um 8 Uhr. Das teilt die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH mit.

Pünktlich 20 Uhr schließen dann die Tore und das Bad wird wieder schick für den kommenden Tag gemacht. Die Besucherzahlobergrenze liegt derzeit noch bei 600. Die aktuellen Zahlen der freien Badeplätze finden Interessierte auf der Startseite der Ewa-Webseite: www.ewa-altenburg.de. Hier sieht man auf einen Blick, ob sich bei heißem Sommerwetter der Weg zum Bad lohnt oder ob mit Wartezeiten zu rechnen ist.

Derzeitige Auflagen: maximal 600 Badegäste gleichzeitig im Bad, Zähleinrichtung registriert die Besucherzahlen, Eingang über die Schräge mit 1,50 Abstand,im Kassenbereich nur eine Personen oder eine Familie, Ausgang über ein neu angefertigtes Tor über die Treppe.

Auf den Liegewiesen: nicht mehr als zwei Personen beziehungsweise zwei Familien auf einer Decke, 1,50 Meter Abstand zu den anderen Badegästen an Land und im Wasser einhalten, in den Umkleidebereichen sind nur zwei Personen beziehungweise eine Familie erlaubt, nicht mehr als zwei Personen in WC und Dusche, Drei-Meter-Sprungbrettanlage und Wellenrutsche öffnen bis zu einer Besucherzahl von 300, Kinderplanschbecken ist gesperrt.