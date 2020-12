Haushalt 2021: Buttstädt traut sich was

"Als die Übersicht stand, habe ich mich sogar ein wenig erschrocken", sagt Hendrik Blose (CDU). Der Bürgermeister der Gemeinde Buttstädt zog seinen Schreck auf der Auflistung der mit dem Haushalt 2021 verbundenen Investitionen - genauer gesagt aus den addierten Kosten. "Wir planen mit massiven Investitionen in einem schwierigen Umfeld", schätzt Blose ein. Das ist mutig. "Ich muss allen, die am Haushaltsplan mitgearbeitet, ein riesiges Dankeschön aussprechen. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass und wie sie sich alle der Verantwortung stellen und dass sie den Weg zu Investitionen in Größenordnungen frei gemacht haben", sagt Blose.

Dennoch sei der Etat 2021 kein Hasardspiel. "Wir sind mit der Unterstützung von Bund und Land gut, besser als befürchtet, durch das Corona-Jahr 2020 gekommen", betont Blose. Er befürchte allerdings, dass 2021, wenn zum Beispiel bei der rückwirkend berechneten Gewerbesteuer sich Einbrüche bei den Einnahmen auswirken könnten, das schwierigere Jahr werden könne. "Wir haben deshalb beim Haushalt für 2021 die nicht Wirklichkeit gewordenen Worst-Case-Zahlen aus 2020 zum Ansatz gebracht", weist Blose auf vorsichtiges Agieren hin.

Das sind die Investitionsvorhaben im Überblick

Rathaus Südflügel: Als Ergänzung zum Umbau als Ärztehaus werden noch einmal 750.000 Euro investiert. Es wird mit 350.000 Euro an Fördermitteln geplant. 400.000 Euro sind Eigenmittel.

Feuerwehrgerätehaus Olbersleben: Ursprünglich waren für 2021 noch 72.000 Euro angesetzt. Zuletzt mussten aber Mehrausgaben konstatiert werden. Diese wurden vom Gemeinderat auch gebilligt. Im Etat stehen nun 272.000 Euro, womit sich die Gesamtkosten auf 980.000 Euro erhöhen. Die abschließenden Ausschreibungen hätten Ergebnisse, die sich im Kostenrahmen bewegten, ergeben. Die Ausstattung ist da allerdings noch nicht drin. "Dazu müssen wir mit der Feuerwehr noch einmal sprechen", sagt Blose.

Anschaffung Feuerwehrtechnik: Der Gemeinderat hat den Kauf eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF10) beschlossen. Ausgeliefert werden soll das 430.000 Euro teure Fahrzeug im Dezember 2021. 204.000 Euro schießen Land und Kreis zu. Die Gemeinde steht mit 226.000 Euro im Wort.

Spielplätze: Im Gemeindegebiet sollen für 100.000 Euro Spielplätze neu gebaut oder saniert werden. Guthmannshausen soll einen neuen interaktiven Spielplatz bekommen, auch in Eßleben ist ein Neubau vorgesehen. Saniert werden sollen Spielplätze in Buttstädt und Hardisleben.

Kita-Sanierung: Die Gemeinde Buttstädt hofft, von einem neu aufgelegten Sanierungsprogramm für Kindertagesstätten zu profitieren. Erneuert werden soll mit dessen Hilfe das Bestandsgebäude der Kita Zwergenland in Olbersleben. Veranschlagt sind dafür 351.000 Euro. Beantragt sind 250.000 Euro an Fördermitteln. Der Eigenanteil wären 151.000 Euro.

Gehweg-Programm: Die Gemeinde will die "Grabungstätigkeit" im Zuge der Breitbanderschließung so weit wie möglich nutzen, um einmal aufgerissene Gehwege instandzusetzen. "Das macht Sinn und wurde bisher, zum Beispiel in Hardisleben, auch schon so praktiziert", sagt Blose. Ursprünglich hätten für die Fußwege nur 65.000 Euro zur Verfügung gestellt werden sollen. Nun sind es 290.000 Euro.

Brückenbau: In Hardisleben soll die Papstbrücke saniert werden.

Ländlicher Wegebau: Das Netz der ländlichen (Rad-)Wege soll in Richtung Rudersdorf komplettiert werden. Der Lückenschluss wird 419.000 Euro kosten. 287.000 Euro Förderung sind möglich. "Es ist signalisiert worden, dass die Chancen für 2021 gut stehen", weiß Blose. 131.000 Euro eigene Mittel will die Gemeinde aufbringen.

Straßenbeleuchtung: Mit 26.000 Euro (Restmittel aus 2020) soll die LED-Umrüstung der zum Teil noch aus DDR-Zeiten stammenden Straßenbeleuchtung fortgesetzt werden.

Bürgerhaus: Das Hardislebener Bürgerhaus soll für 20.000 Euro barrierefrei zugänglich werden. Geplant ist ein Lift.

Trauerhalle: In die Sanierung der Trauerhalle in Guthmannshausen sollen 10.000 Euro fließen.

Grillhütte: Für Mannstedt sind 8000 Euro für eine Grillhütte eingeplant.

Bauhof: Für 60.000 Euro soll Technik für den Bauhof angeschafft werden.

Breitbandausbau: Im Haushalt 2021 ist der flächendeckende Glasfaseranschluss der Gemeinde das finanziell größte Paket. Sechs Millionen Euro stehen im aktuellen Etat. Insgesamt betragen die Kosten zwölf Millionen. Ende 2021 sollen die umgesetzt sein.