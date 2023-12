Kleiner Hund sorgt für Autounfall – Polizeimeldungen aus Sömmerda

Landkreis Sömmerda Ein Hund macht Ärger, die Polizei bemerkt einen Mann mit offenem Haftbefehl durch eine Ruhestörung und Diebe machen sich mit ungewöhnlicher Beute aus dem Staub.

Laute Musik deckt Haftbefehl auf

Aufgrund der Ruhestörung eines 40-Jährigen in Sömmerda wurde die Polizei auf ihn aufmerksam und merkte, dass es einen offenen Haftbefehl gegen den Mann gab. Der 40-Jährige hatte in der Nacht zu Freitag seine Musik so laut aufgedreht, dass die Nachbarn nicht schlafen konnten und die Polizei riefen. Er musste nicht nur seine Musik abstellen, für ihn ging es auch auf direktem Weg ins Gefängnis, nachdem die Polizeibeamten den offenen Haftbefehl bemerkten. Hier muss er noch einige Monate seine Strafe absitzen, so die Mitteilung der Polizei.

Kleiner Hund sorgt für Autounfall

Aufgrund einer tierischen Ablenkung landete ein Autofahrer am Donnerstagabend im Straßengraben.

Der 42-Jährige war mit seinem Honda von Henschleben in Richtung Gebesee unterwegs gewesen und hatte seinen Hund im Auto, informiert die Polizei. Der wurde unruhig und zog die Aufmerksamkeit des Fahrers auf sich, wodurch dieser die Kontrolle über sein Auto verlor und von der Fahrbahn abkam. Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von 1.000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

Blitzableiter und Fallrohr von Supermarkt geklaut

Diebe erbeuteten mehrere Meter eines Blitzableiters sowie vier Meter Fallrohr in Weißensee. Die Täter machten sich an einem Supermarkt in Weißensee mit mitgebrachtem Werkzeug zu schaffen und holten sich die ungewöhnliche Beute. Donnerstagnachmittag fiel der Diebstahl laut Polizei einer Mitarbeiterin des Marktes auf.