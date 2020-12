Landkreis Sömmerda: Wenn der Eismann zweimal klingelt

Wenn Johannes Schmidt die Fächer an seinem roten Lieferwagen öffnet, kommen eisige Schwaden mit hinaus. Eis am Stiel, Hähnchenfilet und Leipziger Allerlei stapelt sich in den minus 40 Grad kalten Fächern, mehr oder weniger ordentlich sortiert. „Egal wie ich das Auto einräume, die Kunden wollen sowieso immer das, was ganz hinten liegt“, sagt der 25-Jährige.

Johannes Schmidt ist selbständiger Handelsvertreter der Firma Eismann, fährt Land auf und Land ab zwischen Ettersberg und Finne und verkauft Tiefgefrorenes bis an die Haustür seiner Kundinnen und Kunden. Ein Konzept, das besonders seit Beginn der Corona-Pandemie wieder einen Aufschwung erlebt.

Bei der ersten Kundin auf der Tour liegt der orangefarbene Beutel schon bereit. „Die Dame wartet immer schon am Fenster, wenn sie weiß, dass ich komme“, erklärt Johannes Schmidt. Alle drei Wochen wiederholt sich seine Lieferroute.

Ente bekommt die Dame in Eckstedt heute, für die Weihnachtstage, außerdem noch Brötchen und Baguettes. Viel brauche sie nicht, sagt sie, sie und ihr Mann seien ja nur zu zweit, so viel könne sie gar nicht essen und die großen Packungen würden lange vorhalten. Johannes Schmidt packt alles aus seinem Wagen in den Beutel und trägt es zum Fenster. Ein paar nette Worte noch, das nächste Mal werden sie sich erst im neuen Jahr wiedersehen.

Umsätze der Firma steigen im ersten Lockdown

„Ich bin nicht die Post, die nur kurz die Pakete abgibt und dann schnell weiterfährt, mit mir wollen die Leute plaudern“, sagt Johannes Schmidt, der ursprünglich aus Berlstedt stammt. Seit Corona sei das mit Maske vor der Nase schwieriger geworden.

Die Umsätze der Firma Eismann seien im April, zur Zeit des ersten Lockdowns, um 35 Prozent gestiegen, die Onlinebestellungen hätten sich verdreifacht, erklärt Unternehmenssprecher Patrick Schöwe. „Insgesamt werden wir das Jahr 2020 mit etwa einem Plus von 20 Prozent zum Vorjahr abschließen, die Onlineumsätze haben sich etwa verdoppelt.“ Dieser deutschlandweite Trend zog sich durch das gesamte Jahr und gelte auch für die Region Sömmerda.

Der zweite und dritte Stopp auf der Tour von Johannes Schmidt führt an diesem Tag nach Vippachedelhausen. „Hier gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten“, sagt die Frau, die heute anderes Gemüse vor ihre Tür geliefert bekommt, als sie normalerweise nimmt. Das Mischgemüse ist gerade nicht lieferbar. Leipziger Allerlei tut es für heute auch. Den Lieferservice bis vor ihre Haustür findet sie praktisch.

42,52 Euro bezahlen Kunden in Thüringen durchschnittlich pro Einkauf. Manche bestellen die Produkte im Internet vor. Andere entscheiden spontan, was sie aus dem Angebot brauchen, das Johannes Schmidt in seinem Wagen bereithält. Rund 600 verschiedene Produkte liegen darin. Er beliefert auf seinen Touren rund 400 Kunden.

Entlang der Lossa würden die Leute eher Süßes kaufen, Eiscreme zum Beispiel. Hier, im Umkreis von Sömmerda hingegen, bestellen die Kunden lieber Herzhaftes, das Johannes Schmidt in seiner großen roten Klappkiste bis vor die Haustür bringt.

Er sagt, er kenne die Wünsche der Kunden oft besser als sie selbst. „Ich denke für die Kunden und ihre Kühltruhen mit. Ich weiß wo sie wohnen, wann sie da sind und was sie brauchen. Wenn sie vergessen etwas zu bestellen, dann denke ich dran.“

Kaum große Festessen über die Weihnachtsfeiertage

„Die Leute experimentieren nicht, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie immer die gleichen Sachen nehmen“, sagt Johannes Schmidt. So wie Giovannella Campana Josephs aus Ollendorf. Sie war 25 Jahr selbständig als Gastronomin und kauft Johannes Schmidt regelmäßig etwas ab. „Ich schimpfe immer mit ihm, dass es so teuer ist“, sagt sie. Die Qualität sei aber gut und viel brauchten sie und ihr Mann ja nicht.

Horst Goldammers Kühltruhe ist noch gut gefüllt. Rehmedaillons für die Feiertage, Prinzesskartoffeln und kleine Dessertgläser nimmt er heute. Eher eine Ausnahme, normalerweise würde er hauptsächlich Fertiggerichte kaufen, Königsberger Klopse und Hühnerfrikassee, mal so für zwischendurch.

Dass es in diesem Jahr kaum Festessen und große Beisammensein gibt, merkt auch Johannes Schmidt. Seine Kunden würden sich nicht mit großen Portionen bevorraten, es sind nur kleine Haushalte zu versorgen.

Übrigens: Bei Johannes Schmidt kam an Weihnachten marinierte Ente mit Klößen und Rotkraut auf den Tisch – natürlich aus seinem Lieferwagen.