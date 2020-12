Run4Kids richtet Spendentour neu aus, die in Sömmerda endet

Sömmerda Eine Frauenmannschaft steuert fünf Kinderhospize in Mitteldeutschland an und sammelt Geld für Kinder-Defibrillatoren.

Eigentlich sollte die für April 2021 geplante Deutschlandtour von Garmisch-Patenkirchen bis hoch nach Flensburg gehen. Jetzt hat der Vorstand des Sömmerdaer Vereins "Run4Kids" die Pläne überarbeitet. "An der Idee, mit dem Fahrrad in Deutschland unterwegs zu sein, um auf todkranke Kinder und deren Familien aufmerksam zu machen und für sie Spenden zu sammeln, wird jedoch nicht gerüttelt", sagt Vereinschef Daniel Voigt.

Neu ist jedoch die inhaltliche Aufgabe. "Durch Corona und die damit verbundenen Einschränkungen mussten wir uns Gedanken machen, wie wir das Mammutprojekt überhaupt stemmen können. Letztlich mussten wir einsehen, dass wir die Tour nicht wie geplant durchführen können. Die Verantwortung unseren fünf Frauen gegenüber ist einfach zu groß", erklärt Voigt und verweist auf mögliche Risikogebiete, notwendige Corona-Tests oder geforderte Abstandsregeln. Das wäre für die Mannschaft, zu der Daniela Kurzke, Anja Schröder, Susanne Mund, Cindy Paternoga und Annette Quittenbaum gehören, wie auch für das Betreuerteam unverantwortlich.

Da eine Absage nicht in Frage kam und Planungssicherheit für die Organisation notwendig ist, wurde am Konzept gefeilt. Mit "DKFS-Tour der Herzen 2021" ist nicht nur der Name der Tour neu. DKFS steht dabei für: Deutsche Kinderhospiz- und Familienstiftung. Neu ist auch die Fahrstrecke. Angesteuert werden fünf Kinderhospize, die sich in Mitteldeutschland befinden. Der Startschuss der Tour wird am 5. April am Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz erfolgen. Von dort geht es nach Markleeberg bei Leipzig, weiter nach Burg im Spreewald, dann nach Berlin und weiter nach Magdeburg. Tourende wird am 10. April Sömmerda sein. Hier soll es einen gebührenden Empfang geben. "Mit der Neuausrichtung können wir beruhigter ins neue Jahr blicken. Anders hätten wir das Projekt nicht weiter planen können und ein solches Projekt braucht nun mal viel Vorlauf", sagt er.

Festgelegt wurde auch der Zweck, für den die Frauen Spenden sammeln. "Wir hoffen es gelingt, von dem eingenommenen Geld vier bis fünf Kinder-Defibrillatoren für die Kinderhospize kaufen zu können", sagt Daniel Voigt. Wenn es die Pandemie zulässt, wollen die Frauen während der Tour die Kinderhospize vorstellen, mit Betroffenen, Beschäftigten und auch mit der Geschäftsleitung ins Gespräch kommen. "Wir wollen zeigen, was dort passiert und was die Arbeit vor Ort ausmacht", erklärt der Vereinschef.

Sportlich gesehen, wird sich an der Herausforderung für die Mannschaft nicht viel ändern. "In der Summe werden es an die 800 Kilometer sein, die durch Mitteldeutschland geradelt werden müssen. Da die Frauen alle keine Leistungssportler sind, wird die Aufgaben dennoch sehr anstrengend sein", blickt Daniel Voigt voraus. Das individuelle Training habe bereits begonnen. Im Frühjahr 2021 ist ein Trainingslager geplant, informiert er. Froh ist Daniel Voigt, dass der Hauptsponsor, die KLS Torsysteme GmbH, die Neuausrichtung der Spendentour mittrage und die Aktivitäten des Vereins weiter unterstütze. Aktuell sei "Run4Kids" dabei, für die Frauen die notwendige Radsportkleidung zu beschaffen. Mitte/Ende Januar soll sie zur Verfügung stehen.