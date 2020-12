Wie die Schülerinnen und Schüler im Landkreis zum Beispiel in den Schulen unterrichtet werden, darüber informiert der nun vorgelegte Bildungsbericht. Das Archiv-Bild zeigt die neuen Fünftklässler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums Sömmerda im Sommer 2020.

Sömmerda: Landkreis will Bildungschancen der Bürger erhöhen

Kurz vor dem Jahresende wurde der erste Bildungsbericht des Landkreises Sömmerda veröffentlicht. Darin werden grundlegende Daten über die Bildungsbereiche der Frühkindlichen Bildung, Allgemeinbildenden Schule sowie Beruflichen Bildung dargestellt und analysiert, informierte das Landratsamt.

Zum Einsatz gekommen seien unterschiedliche Datenquellen, die nicht nur einen Vergleich zum Landesdurchschnitt zulassen, sondern auch Daten aus den jeweiligen Planungsräumen innerhalb des Landkreises gegenüberstellen, heißt es.

„Mit dem Bildungsbericht des Landkreises Sömmerda kann unsere Bildungslandschaft erstmals datenbasiert beschrieben werden. Er bildet den Auftakt für eine regelmäßig wiederkehrende Bildungsberichterstattung, die schrittweise sämtliche Bildungsbereiche in den Blick nimmt. Damit bekommen Kommunalpolitik, Verwaltung und Bildungsakteure eine sichere Datengrundlage, woraus Handlungsfelder und Maßnahmen abgeleitet werden können", erklärt Landrat Harald Henning (CDU).

Ziel solle sein, die Bildungschancen der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Sömmerda zu erhöhen und einen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit zu leisten.

Der Landkreis Sömmerda strebt an, aufeinander abgestimmte und bedarfsorientierte Bildungsangebote für die hier lebenden Menschen zu schaffen beziehungsweis auszubauen, heißt es weiter. Um dieses Ziel zu erreichen, bedürfe es zunächst der Erarbeitung einer Bildungsstrategie für den Landkreis Sömmerda.

Dafür ist federführend die Steuergruppe Bildung des Landratsamts zuständig. Unterstützung findet sie durch die Projektverantwortliche des „datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements"(DKBM). Dieses vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt ist seit April 2019 in der Stabsstelle Integrierte Sozialplanung im Landratsamt angesiedelt und soll unter anderem mittels der Datenaufbereitung im Rahmen des Bildungsmonitorings zur Steuerung bildungspolitischer Entscheidungen beitragen. red

Der umfassende Bildungsbericht sowie die Kurzversion stehen allen Interessierten sowie der Fachöffentlichkeit auf der Website des Landratsamts zur Verfügung unter: https://spweb.lra-soemmerda.de/Seiten/Bildungsmanagement.aspx.