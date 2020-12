Landkreis Sömmerda: Lieder gegen die Einsamkeit

Sömmerda Eine Überraschung vor Heiligabend gelingt einem Kammerchor: In kleiner Besetzung singt er vor Seniorenheimen in Kölleda und Sömmerda

Nicht wie ursprünglich geplant durfte der von Kantorin Christine Cremer geleitete Projektkammerchor „kleinlaut“ weihnachtliche Lieder für die Bewohner von Altenheimen bei einer Weihnachtsfeier singen. Wegen der hohen Corona-Infektionsgefahr konnten in diesem Jahr lediglich die Mitglieder zweier Familien außerhalb der Pflegeeinrichtungen auftreten und ihr klassisches Weihnachtslieder-Repertoire den Seniorinnen und Senioren zu Gehör bringen. Pfarrerin Inga Mergner mit ihrer Tochter Selma und Kantorin Christine Cremer mit ihren Töchtern Miriam und Henrike besuchten die Bewohner der Pro Seniore Residenz Sömmerda, des DRK-Seniorenparks Am Mühlgraben Sömmerda, der Sömmer Residenz Sömmerda, der Pro Seniore Residenz Kiebitzhöhe Kölleda sowie des Seniorenheims Haus Schwanenteich Kölleda. Das Publikum lauschte den festlichen Klängen vor den Türen und an weit geöffneten Fenstern ihrer Häuser.