Wertvolle Skulptur in Sömmerda gestohlen – Überraschende Gassirunde

Sömmerda. Aus dem Garten eines Einfamilienhauses in Sömmerda ist eine Skulptur im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. Außerdem hat ein Mann bei einer Gassirunde mehrere Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag zu Montag aus dem Garten eines Einfamilienhauses in Sömmerda eine schwere Skulptur im Wert von mehreren tausend Euro entwednet. Nach Polizeiangaben stammt das Kunstwerk von dem aus Bad Langensalza stammenden Künstler Harald Stieding und wiegt knapp 100 Kilogramm. Das umarmende Pärchen stand auf einer Säule und ist aus hellgrauem Granit.

Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib der Skulptur geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03634/ 3360 bei der Polizei zu melden.

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde dieses schwere Kunstwerk entwendet. Foto: Polizei

Einbrecher bei Gassirunde entdeckt

Eine überraschende Wendung nahm in der Nacht zum Donnerstag eine Gassirunde für einen Mann in Sömmerda. Der 23-Jährige war laut Polizei mit seinem Hund an einem Baumarkt vorbeigelaufen. Dabei entdeckte er vier Personen, die sich auf dem Außengelände des Marktes zu schaffen machten. Die verständigte Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Von den flüchtigen Langfingern fehlte allerdings jede Spur. Offensichtlich hatten es die Diebe auf Baumaterialien abgesehen. Ein Handwagen wurde gefunden, der wahrscheinlich zum Abtransport der Beute dienen sollte. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Einbrecher leer aus.

