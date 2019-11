Zeitarbeiter spüren Konjunkturknick zuerst

Kerstin Schreiber (r.) führt Produktionsleiter Nils Fernholz, Markus Heyn von der IHK und Touristikfachwirtin Melanie Naumann durch das Funkwerk. Dem Kölledaer Unternehmen geht es gut. Die Digitalisierung im rollenden Verkehr gewinnt zunehmend an Fahrt. Beschäftigt sind aktuell 250 Mitarbeiter. In den Kölledaer Standort will das Unternehmen 2020 weiter investieren.

„Wir sind gut aufgestellt“, zieht Nils Fernholz, Produktionsleiter der Günther Spelsberg GmbH & Co. KG in Buttstädt für das zu Ende gehende Jahr Bilanz. Der Betrieb, der Elektroinstallations- und Gehäusetechnik herstellt, habe den angepeilten Umsatz für 2019 nur knapp verfehlt. Neben den 120 Mitarbeitern werden derzeit 13 Leiharbeiter beschäftigt, die schon länger für das Unternehmen tätig sind. Auch mit Blick auf Neueinstellungen und Investitionen, alles Indikatoren, die bei der Konjunkturbefragung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt eine Rolle spielen, winkt Fernholz nicht ab. So seien Neueinstellungen zwar nicht groß geplant, doch bei Stellenwegfall werde für Ersatz gesorgt. Darüber hinaus kündigte er Investitionen für 2020 im sechsstelligen Bereich an. Vor allem in Optimierungsprozesse soll das Geld fließen.