Zerkratztes Auto, beschmierte Hauswand – Polizeimeldungen aus dem Landkreis Sömmerda

Drei Verletzte bei einem Auffahrunfall gab es, und am Wochenende wurden gleich zwei Autos von Unbekannten beschädigt.

Schmiererei an Hauswand

Unbekannte griffen zur Spraydose und verewigten einen schwarzen Schriftzug an einer Wohnhauswand in Kölleda. Die Schmiererei entstand Freitag oder Samstag. Der verursachte Sachschaden beträgt 400 Euro. Ein 52-jähriger Anwohner entdeckte den Schriftzug und informierte die Polizei. Laut ihrer Mitteilung wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Auto zerkratzt und Reifen durchstochen

Ein Unbekannter zerkratzte am Wochenende mit einem spitzen Gegenstand einen VW in der Franz-Mehring-Straße in Sömmerda. Laut Polizei entstand hier ein Sachschaden von 1.000 Euro. Ein zweites Auto wurde in Udestedt beschädigt, ebenfalls am Wochenende. Hier zerstach ein Unbekannter zwei Reifen eines VW-Polo und flüchtete danach. Der Schaden betrug hier 200 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Polizei nun wegen Sachbeschädigung.

Auffahrunfall mit Verletzten

Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall verletzt, weil eine 25-jährige Fahrerin bremste und die hinter ihre fahrende Chevrolet-Fahrerin daraufhin auffuhr. Die 25-Jährige war mit ihrem VW am Samstagvormittag zwischen Schloßvippach und Sömmerda unterwegs gewesen, als sie aus noch ungeklärter Ursache bremsen musste, teilte die Polizei mit. Die Chevrolet-Fahrerin versuchte ihrerseits zu bremsen, schaffte dies allerdings nicht mehr rechtzeitig. Beide Fahrerinnen sowie die 59-jährige Beifahrerin im VW wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6.000 Euro.