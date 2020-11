Am Mittwochnachmittag provozierte ein 12-Jähriger mehrere Autofahrer. Nach Angaben der Polizei stand der Junge an einer Ampelanlage in der Eisenberger Straße in Hainspitz. Dort deutete er mehrfach an, über die Straße gehen zu wollen.

Dabei schmiss der 12-Jährige sogar einen Schuh auf die Fahrbahn. Die Beamten ermahnten das Kind und brachten es zu seinen Eltern.

