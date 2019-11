Die bastelfreudigen Frauen von Frau Creativ hatten am Sonnabend und Sonntag zu ihrer Adventsausstellung in die Festscheune eingeladen. Hier präsentierten sie unzählige weihnachtliche Bastelkreationen.

15. Adventsausstellung in der Festscheune im Kurort

Zur 15. Adventsausstellung in der Festscheune am Kurpark Bad Klosterlausnitz wird am kommenden Wochenende eingeladen. Seit August haben die Frauen gebastelt, um den für den Höhepunkt des Jahres am 30. November und 1. Dezember wieder viele sehenswerte Kreationen vorstellen zu können. Zu sehen sein werden zum Beispiel beleuchtete Dekorationen für die Advents- und Winterzeit, originelle Schilder, verschiedenste Glasformen, Meisenglocken, niedliche Wichtel oder dekorierte Stickrahmen. Auch floristische Arbeiten sind wieder zu bewundern. Fachsimpeleien mit Gleichgesinnten und der Erfahrungsaustausch sind ausgesprochen erwünscht. Und wer sich selbst mit einbringen möchte, kann das gern tun. Die Bastelfrauen suchen Verstärkung. Ab Januar finden wieder die regelmäßigen Bastelabende statt. Rund um die Adventsausstellung in der Festscheune sind auch die Partner von „Frau Creativ“ dabei und sorgen dafür, dass auch die Materialien zum Nachbasteln erhältlich sind. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee, Kuchen, Glühwein gesorgt. Gleichzeitig können die Besucher über den Klosterlausnitzer Weihnachtsmarkt im Kurpark bummeln. 30. November 13-18 Uhr 1. Dezember 13-17 Uhr Bad Klosterlausnitz Festscheune am Kurpark.