18-jähriger Radfahrer stößt mit unbekanntem Fahrzeug zusammen

Bei einem Unfall in Stadtroda ist ein Fahrradfahrer verletzt worden (Symbolfoto).

Stadtroda. Bei einem Unfall in Stadtroda ist ein junger Fahrradfahrer verletzt worden.

Zu einer Kollision zwischen einem 18-jährigen Fahrradfahrer und einem unbekannten Fahrzeug ist es Dienstagabend in Stadtroda gekommen. Der junge Mann war nach Polizeiangaben mit seinem Fahrrad in der Jenaer Straße unterwegs und wollte nach links in Richtung Einkaufspassage abbiegen.

Ein entgegenkommendes Fahrzeug blinkte zunächst rechts und entschied sich dann aber um und fuhr geradeaus weiter. Der junge Fahrradfahrer befand sich allerdings schon im Abbiegevorgang und stieß mit dem Fahrzeug zusammen.

Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zeugen und der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Holzland unter Telefon 036428-640 zu melden.

