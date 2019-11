Zum 18. Weihnachtsbaumsetzen wird am 30. November nach Mörsdorf eingeladen. Hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr. Damals war die Tanne knapp zwölf Meter hoch.

Mörsdorf. Zum Weihnachtsbaumsetzen wird am ersten Adventswochenende nach Mörsdorf eingeladen.

18. Weihnachtsbaumsetzen in Mörsdorf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

18. Weihnachtsbaumsetzen in Mörsdorf

In Mörsdorf wird die Adventszeit am 30. November eingeläutet mit dem traditionellen Weihnachtsbaumsetzen auf dem Dorfplatz der Gemeinde. Dazu lädt zum 18. Mal die Waldgenossenschaft „Altgemeinde“ Mörsdorf ein. In der Zeit von 14 bis 18 Uhr sind Besucher, auch aus den Nachbargemeinden, sehr herzlich willkommen.

Wie die Veranstalter informieren, ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Es gibt Glühwein, der Rost brennt und der Frauenverein verkauft selbst gebackene Plätzchen, Brot und Zwiebelkuchen aus dem Holzbackofen.

Dritter Baum von Familie Jaroch aus Mörsdorf

Der Mörsdorfer Weihnachtsbaum 2019 werde bereits am Freitagnachmittag gefällt. „Zum dritten Mal bei Familie Jaroch aus Mörsdorf“, sagte Günter Wiesner von der Waldgenossenschaft „Altgemeinde“ auf Nachfrage unserer Zeitung. Der Baum müsse, weil er zwischen Gartenzaun und Wohnhaus steht, mit dem Kran herausgehoben werden. Maximal sechs Personen werden bei der Fällung und dem Abtransport dabei sein. Auf einem Hänger mit Stützen werde der Baum adäquat auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Mörsdorf zwischengelagert.

Am Sonnabend wird der Weihnachtsbaum dann seinen großen Auftritt haben. Auch, wenn er Günter Wiesner zufolge nicht ganz so groß ist wie die beiden Bäume der zwei vergangenen Jahre. Er wird mit Lichterketten geschmückt, die Jungen und Mädchen der Awo-Kindertagesstätte „Marienkäfer“ haben Holzsterne und Pakete gebastelt, die ebenfalls zur Zierde an Äste und Zweige gehängt werden.

30. November, 14 bis 18 Uhr: 18. Weihnachtsbaumsetzen in Mörsdorf