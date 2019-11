Zwanzig neue Helme übergab Trockenborns Bürgermeister Dieter Hoog (2.v.r.) am Sonntag an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Trockenborn-Wolfersdorf. Zudem nahm Hoog per Handschlag die 16-jährige Anne Roder in die aktive Wehr des Ortes auf.

20 Helme für die Feuerwehr von Trockenborn-Wolfersdorf

Mit gutem Gewissen und normgerechter Einsatzausrüstung können die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Trockenborn-Wolfersdorf ab sofort wieder zu ihren Einsätzen ausrücken. Am Sonntagvormittag übergab Bürgermeister Dieter Hoog zwanzig neue Helme an Ortsbrandmeister Ronny Wenzel und seine zwanzig Mitstreiter. Der Bürgermeister selbst ist auch Mitglied in der Feuerwehr von Trockenborn-Wolfersdorf.

Finanziert worden sind die Helme durch das große Engagement des Feuerwehrvereins und mit Mitteln aus dem Gemeindehaushalt. „Der Feuerwehrverein stellte für diese Anschaffung 2.500 Euro zur Verfügung. Dank der zahlreichen kulturellen Aktivitäten im Ort, die vom Verein abgesichert werden, kam diese stattliche Summe zusammen“, sagte Dieter Hoog und dankte an dieser Stelle den Vereinsmitgliedern für ihren Einsatz. Zugleich berichtete der Bürgermeister, dass die Gemeinde weitere 3.000 Euro zur Anschaffung beigesteuert habe. „Die alten Helme sind über 25 Jahre alt und mussten jetzt dringend ersetzt werden“, sagte seinerseits der Ortsbrandmeister.

2020 soll die Sanitäranlage im Feuerwehrhaus errichtet werden

Im Zuge der Übergabe der neuen Helme nahm der Bürgermeister die 16-jährige Anne Roder in die aktive Wehr auf. Sie ist seit etwa einem Dreivierteljahr in der Tröbnitzer Jugendfeuerwehr in der Ausbildung und darf ab sofort in ihrem Heimatort mit zu den Einsätzen ausrücken.

„Im Durchschnitt hatten wir in den zurückliegenden Jahren zehn bis zwölf Einsätze, in diesem Jahr sind es schon neunzehn“, sagte der Ortsbrandmeister.

Im kommenden Jahr soll kräftig in die Freiwillige Feuerwehr Trockenborn-Wolfersdorf investiert und im Rahmen der Dorferneuerung für 50.000 Euro endlich die dringend benötigte Sanitäranlage im Feuerwehrhaus errichtet werden. Darüber informierte Dieter Hoog.