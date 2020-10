32 Stadtrodaer Handballfans sind als Zuschauer zugelassen

Am Sonnabend, 17. Oktober, starten die Stadtrodaer Handballerinnen und Handballer in die Saison 2020/2021. Und sie können beim Saisonstart auf Zuschauerunterstützung hoffen. Insgesamt seien jeweils 32 einheimische Zuschauer für das Frauenspiel des TSV Stadtroda um 15 Uhr gegen HBV Jena 90 sowie das Spiel der Männermannschaft gegen SV Blau weiß Auma um 17 Uhr zugelassen, teilte Günther Schulz, Pressewart des Vereins, mit.

Dabei sei die Genehmigung für die 24 Sitz- und acht Stehplätze unter strengen Auflagen entsprechend eines Hygienekonzeptes erteilt worden. Der Zutritt von Zuschauern in die Halle müsse einzeln erfolgen, dabei müsse auf die Abstandsregel von zwei Metern geachtet werden.

Das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes sei Pflicht. Von den Besuchern werden die Kontaktdaten erfasst und sie werden über die Verhaltensregeln belehrt. Unter anderem werden die Zuschauer darauf hingewiesen, dass das Betreten der Halle nur möglich sei, wenn Besucher keine Symptome einer Covid-19-Erkrankung aufweisen. Zudem müssen Besucher versichern, sich in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet aufgehalten und auch keinen Kontakt zu Infizierten gehabt zu haben. Wenn das der Fall war, müsse ein negativer Covid-19-Tagestest vorgelegt werden, so Günther Schulz. Zudem sei ein Wegeplan erarbeitet und in der Halle aufgebracht worden, um die Einhaltung der Abstände zu gewähren. Nur Familienmitglieder dürfen zusammensitzen. Zuschauertoiletten dürfen generell nur einzeln aufgesucht werden. Gästefans sind nicht zugelassen. „Einen Imbiss beziehungsweise Getränke wird es nicht geben“, so Schulz.