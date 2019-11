700 Jahre Reichenbacher Geschichte aufbereitet in einem Buch

Über zweieinhalb Jahre hat der gebürtige Reichenbacher Andreas Rosenkranz akribisch an seiner Chronik in Buchform gearbeitet. In den nächsten Tagen werden die gedruckten Exemplare aus der Druckerei erwartet. Unter dem Titel „Vom Wandel einer traditionsreichen Gemeinde“ hat er, beginnend im Jahr der ersturkundlichen Erwähnung der Gemeinde Reichenbach im Jahre 1262, die über 700-jährige Ortsgeschichte bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges aufgearbeitet und zusammengefasst.

Chronik des Ortes im Überblick

Bereits zur 725-Jahrfeier der Gemeinde Reichenbach habe man aus dem unendlichen Fundus historischer Daten einen Teil aus der Gemeinde-Geschichte vorgestellt. „Arno Rosenkranz hatte dazu Material zusammengestellt. Aber die Chronik insgesamt musste systematisiert werden“, erzählt Andreas Rosenkranz. Und als St. Gangloff vor drei Jahren sein 750-jähriges Ortsjubiläum feierte, habe das den Anstoß für eine eigene Chronik im Ort gegeben. Autor Andreas Rosenkranz, bis 2012 Lehrer für Kunsterziehung am Holzland-Gymnasium, bekennt, schon in seiner Pädagogenzeit ein Faible für Historie gehabt zu haben. Beschäftigte er sich damals mit Kunstgeschichte, empfand er auch die Ortsgeschichte schon immer als spannend. Trotz der zeitaufwendigen Recherchearbeiten bereite ihm die Tätigkeit Spaß. Erst recht, wenn die Leute im Ort Interesse zeigen und ihn mit Hintergrundwissen oder unzähligen Zeitdokumenten unterstützen, freut sich Rosenkranz. Stellvertretend nennt er Karl Hädrich, Jahrgang 1926 und damit ältester Einwohner Reichenbachs, der zur wirtschaftlichen Entwicklung des Ortes vielfältige Hinweise geben konnte. Aber auch Doris Sachse habe mit unwahrscheinlichem Hintergrundwissen zum Gelingen beitragen könne, erklärt Andreas Rosenkranz.

Fuhrleute, Handwerk und Öbster

In der Buchlesung am nächsten Donnerstag will der Autor einige Auszüge aus der Ortschronik vorstellen. Über Frondienste, Besitztümer, die Kriegswirren im 30-jährigen Krieg (1618 bis 1648) mit Pestausbruch und Vertreibungen, bis hin zum Leben im Ort, den Tätigkeiten, mit denen die Menschen ihren Lebensunterhalt verdient haben, sowie den ältesten Gebäuden, reiche der Bogen.

Ausgeprägt sei die Fuhrmannstätigkeit im Ort gewesen, um mit eigenen Holzprodukten handeln zu können. Aber auch das Handwerk einschließlich Bierbrauen florierte. Allein über drei Schuster, vier Fleischer und vier Bäckereien verfügte Reichenbach einst. „Traugott Friedrich Rosenkranz betrieb als Bäckermeister 1861 gleich noch eine Kneipe in der Kraftsdorfer Straße mit“, erzählt Andreas Rosenkranz. Und es gab den Beruf namens Öbster. Sie mieteten oder pachteten Obstplantagen beziehungsweise Obstbaumalleen, um sie abzuernten und die Früchte zu verkaufen, sagt der Chronist und schmunzelt.

Über 20 Porzellanmalereien plus die Porzellanfabrik – die heutige Manufaktur – entwickelten sich nach 1830 und waren bis in die jüngere Geschichte prägend für die Gemeinde. Heute gebe es neben der Manufaktur nur noch die Schönknechts, die sich mit Porzellan beschäftigen, konstatiert er. Wie das Porzellan einst nach Reichenbach kam, auch dazu werde Auskunft geben können.

Im Anhang des Erstwerkes enthalten sei eine Namensliste von 1722, in der alle Einwohner des Ortes aufgeführt seien, verweist Rosenkranz auf eine Besonderheit. Die Namen Geithe und Schöpfe seien damals die häufigsten Familiennamen gewesen, verrät er.

Andreas Rosenkranz arbeitet derzeit bereits an einer zweiten Ausgabe. Sie werde die Geschichte von 1945 bis in die Neuzeit 1989 beinhalten. Das gesellschaftliche Leben in Reichenbach biete dafür vielfachen Stoff. Familiengeschichten, Schule, Kindergarten, die Feuerwehr bis hin zu Vereinen und Jahresfeiern und zahlreichen Fotos werden darin enthalten sein, kündigt er an.

Vorliegen soll es nächstes oder übernächstes Jahr, schaut Andreas Rosenkranz auf Kommendes.

Andreas Rosenkranz wird sein Buch am kommenden Donnerstag, 21. November, 14.30 Uhr, im Bürgerhaus Reichenbach vorstellen.