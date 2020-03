Blick auf den Parkplatz des Friedrichshof am Holzlandsaal. In der ersten Phase der Bautätigkeit wird die Zufahrt auf den Platz über die rechte Seite erfolgen. Die Poller werden zurückgebaut und eine Rampe errichtet.

Ab Montag wird am Markt in Bad Klosterlausnitz gebaut

Am Montag beginnen am Markt in Bad Klosterlausnitz die geplanten Bautätigkeiten, die sich bis in die Jenaische Straße erstrecken werden, informiert die Kurortgemeinde. Das Vorhaben wird in einer Gemeinschaftsmaßnahme, an der die Gemeinde, der Zweckverband „Thüringer Holzland“ und die Thüringer Energienetz GmbH (TEN) beteiligt sind, durchgeführt. Das Gesamtvorhaben zur Erneuerung von Mischwasser- und Regenwasserkanälen sowie von Trinkwasserleitungen, einschließlich der Verlegung von Energiekabel und Gasleitungen, erstreckt sich bis Ende dieses Jahres und wird im nächsten Jahr fortgesetzt.

Bauablauf erfordert Etappen Wie Bauamtsmitarbeiter Frank Ihbe mitteilt, gebe es im Bauverlauf einige Besonderheiten zu beachten. Zunächst verweist er darauf, dass zum Beispiel das Schreibwarengeschäft Lehmann und die Bäckerei auch während der Bauphase auf dem Markt erreichbar bleiben. „Den Markt, aus Richtung Kreisel an der Bundesautobahn 9 über die Jenaische Straße kommend, erreichen Kraftfahrer aufgrund der Bautätigkeit nicht. Die Straße wird als Zufahrt gesperrt“, verweist Ihbe. Dagegen sei es für Autofahrer, die nach Eisenberg unterwegs sind und von der Geraer Straße kommen, möglich, den Markt zu tangieren, sagt Frank Ihbe. Zudem informiert der Bauamtsmitarbeiter über einen gesonderten Ablauf, das den Parkraum der Gaststätte und Pension „Friedrichshof“ am Holzlandsaal betreffe. Aufgrund der Bauarbeiten wird die jetzige Zufahrt zum Parkplatz gesperrt. Dafür werde am Ende des Platzes, die bestehenden Poller zurückgebaut und eine Rampe errichtet. „Von der Jenaischen Straße kann man dann zumindest über diese Noteinfahrt auf den Parkplatz gelangen“, schildert er. Sind die Tiefbauarbeiten vom Markt bis zur Höhe Noteinfahrt beendet, werde die reguläre Zufahrt auf den Parkplatz am Holzlandsaal wieder geöffnet, teilt er mit. Bautätigkeit dauert bis Oktober Im Anschluss setzen sich die Tiefbauarbeiten in der Jenaischen Straße bis zur Höhe der Hausnummern 22 beziehungsweise 15a fort. Nach den Planungen sollen die Tätigkeiten bis Ende Oktober andauern. „Mit dem doch etwas kniffligen Bauverlauf und den eigens eingepflegten Besonderheiten wollen wir für unsere Gewerbetreibenden die Einschnitte so gering wie möglich halten. Und natürlich haben wir das Pfingstfest in unserer Gemeinde im Blick“, fasst Frank Ihbe zusammen. Die Gemeinde Bad Klosterlausnitz investiert in diesem Jahr für das Vorhaben etwa 430.000 Euro und kann dabei mit Fördermitteln vom Freistaat Thüringen in Höhe von 200.000 Euro rechnen. Die Thomas-Bau GmbH aus Weimar sei Hauptauftragnehmer, das Ingenieurbüro VTU Gera, sie haben die Planungen erstellt, übernehmen die Bauleitung und die Bauüberwachung. Im Jahr 2021 werden in der Jenaische Straße bis etwa Höhe Forsthaus die beschrieben Bautätigkeiten fortgesetzt. Einen gehörigen Kostenanteil an der Gemeinschaftsmaßnahme trägt ebenso der Zweckverband „Thüringer Holzland“. Auf Anfrage unserer Zeitung informiert Projektbetreuerin Babette Voigt, dass der Zweckverband für die Verlegung der Kanäle auf einer Länge von etwa 360 Metern etwa 410.000 Euro investiere. Bei den Trinkwasserleitungen plus Anschlüssen seien es etwa 220.000 Euro für 400 Meter. „Bei den genannten Investitionssummen handelt es sich bereits um die Gesamtkosten für dieses und das Jahr 2021“, betont Babette Voigt.