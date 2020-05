Abgestelltes Auto in Bollberg ist endlich weg

Walter Rosenkranz neben dem in Bollberg abgestellten Fahrzeug aus Polen.

Bollberg. Ein dreiviertel Jahr stand der Pkw in Bollberg. Die Entfernung war ein bürokratisches Monster.

Monatelang kämpfte Walter Rosenkranz, ehemaliger Bürgermeister von Bollberg und Mitglied im Stadtrodaer Stadtrat, vergebens darum, einen seit September vergangenen Jahres an der Hauptstraße in Richtung Janismühle abgestellten Pkw mit polnischen Kennzeichen entfernen zu lassen. Doch nun ging alles sehr schnell. Noch am Vorabend des 1. Mai ließ die Stadtverwaltung Stadtroda das Fahrzeug auf ein anderes städtisches Grundstück umsetzen.

