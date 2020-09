Abschied von kulturellem Stillstand in Gröben

Jährlich organisieren die Mitglieder des Vereins Realia Gröben bis zu 25 Veranstaltungen in ihrem Ort. Dazu zählen zum Beispiel der Wöllmisselauf am Karfreitag, das Maibaumsetzen am 1. Mai und der Pfingsttanz, der einst ein größeres Ereignis im Dorf gewesen sei als das Weihnachtsfest, sagt Andreas Ebing. Seit der Gründung im Sommer 2001 ist er Realia-Gröben-Vereinschef.

Ob Lauf, Maibaumsetzen oder Tanz – alle traditionellen Veranstaltungen fielen in diesem Jahr auch in Gröben der Corona-Pandemie zum Opfer. Nun aber wird in den nächsten Wochen und Monaten wieder eingeladen, zum Beispiel zum Preisskat, zu einer Krimi-Buchlesung mit Kriminalrat a.D. Hans Thiers, einer Vortragsreihe mit Ivonne Fischer aus Jena und zum gemütlichen Beisammensein am 1. Advent.

Trotz des kulturellen Stillstandes im Ort, waren die Vereinsmitglieder nicht untätig. „Wir wollen uns ja in unserem Dorf wohlfühlen“, sagt Andreas Ebing. Er hat zum Beispiel mit Vereinsmitglied Helmut Böhmel zwei neue, lange Holzbänke gebaut, die unter der Überdachung neben dem Vereinshaus aufgestellt worden sind. Dort gab es zwar bereits Bänke, allerdings ohne die nun vorhandene komfortable Rückenlehne. Auch auf dem Sportplatz, der „zweiten Wohnstube“ des Ortes, sind Bänke erneuert worden und sollen weitere wieder in Schuss gebracht werden. Auch werde mindestens eine Bank zusätzlich aufgestellt.

2021 werden 20 Jahre Realia Gröben begangen

Im Vereinshaus, in welches Realia Gröben bereits zwischen 15.000 und 16.000 Euro zur Sanierung und Verschönerung steckte, sind im Frühjahr dieses Jahres die alten Fenster herausgerissen und neue eingesetzt worden. Anfang 2021 soll in der Küche neu gefliest und sollen zudem die Toiletten saniert werden.

Im kommenden Jahr steht das Vereinsjubiläum an. „Auf jeden Fall wird zu unserem 20-Jährigen eine Schalmeienkapelle spielen, und wir werden wohl auch wieder unsere Handdruckspritze aus dem Jahr 1884 herausholen. Momentan überlegen wir, was wir alles auf die Beine stellen können“, sagt Andreas Ebing.

Der Verein hat derzeit 34 Mitglieder, darunter 31 aus Gröben, zwei aus Ilmnitz und ein Mitglied aus Scheiditz. „In den vergangenen Jahren sind einige junge Leute eingetreten. Das macht uns Hoffnung, dass es auch in Zukunft weitergeht.“