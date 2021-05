Abwärtstrend hellt Stimmung auf

Andreas Schott über Ökologie, Tradition und Perspektiven

Zunächst: Die Woche begann mit einem 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis von 160. Und inhaltlich für mich mit reichlich Nachhaltigkeit und Ökologie. Denn Landtagsabgeordnete Babett Pfefferlein (Bündnis 90/Die Grünen) interessierte sich für ein Pilotprojekt in Stadtroda. Kein Wunder, handelt es sich doch um ein Holzhaus, komplett aus verleimten Kiefer- und Fichtenholz gebaut. Bauherr, Planer, Handwerker und der Lobbyisten-Verband nutzten die Gunst, um bei der Umweltpolitikerin für geänderte Baurichtlinien und Fördertöpfe für das ökologische Bauverfahren zu werben. Die Chancen scheinen groß, um Gehör zu finden.

Tradition in einer Mini-Variation aufleben lassen wollten die Maibaumsetzer im Kurort am Pfingstwochenende. Anfang Mai starteten sie den Genehmigungsversuch, gestützt auf eine Mini-Mit-Mach-Team und ausgefeilten Konzept. Wohlwissend, dass die Inzidenz zu dem Zeitpunkt noch bei einem Inzidenzwert von 230 lag. Doch die Behörde verweigerte Mitte Mai die Tradition im Kleinformat. Anders in Quirla, die eine Mini-Version genehmigt bekamen. Nicht das ich den Quirlschen das nicht gönne, im Gegenteil, nur verstehe kann ich die unterschiedliche Gewichtung der Entscheider nicht.

Am Freitag durchbrach der als absolut geltende Inzidenz-Gradmesser im Landkreis den dreistelligen Wert. Ein Abwärtstrend, der meine Stimmung aufhellt, aber für Festivitäten zu Pfingsten leider zu spät kommt. Dafür schaue ich hoffnungsvoll auf die nächsten Wochen: Weil das normale Leben Schritt für Schritt wiederbelebt werden kann. Vor allem das Schulen und Kindergärten endlich wieder öffnen und Vereinssport wieder möglich sein wird!