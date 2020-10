Kirchenälteste Britta Schlenzig mit dem Elch, der sonst als Dekorationsfigur die Besucher des Advents- und Grabschmuckbasars in Rausdorf begrüßte.

Rausdorf. Der beliebte Advents- und Grabschmuckbasar in der denkmalgeschützten Kirche zu Rausdorf findet coronabedingt nicht statt.

Advents- und Grabschmuckbasar in Rausdorf fällt aus

Die unzähligen Kisten mit Naturmaterialien, Bastelutensilien und Dekorationsartikeln bleiben in diesem Jahr an ihrem angestammten Platz. Denn es ist entschieden: Der beliebte Advents- und Grabschmuckbasar in der denkmalgeschützten Kirche zu Rausdorf findet coronabedingt nicht statt. Darüber informierten gestern die Kirchenältesten Britta Schlenzig und Catrin Schneider.