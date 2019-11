Adventsbasar in Rausdorf auch für freche Kirchenmaus

„Wir waren überwältigt, dass bei dem Wetter doch so viele Leute den Weg zu uns gefunden haben“, sagte gestern Britta Schlenzig. Die Kirchenälteste ist Teil des engagierten Teams, das am Sonntag zum 15. Advents- und Grabschmuckbasar in die Rausdorfer Kirche eingeladen hatte. Auch dieses Jahr war die Veranstaltung ein voller Erfolg, die Besucher kamen zuhauf. „Wir haben Einnahmen von etwa 4380 Euro“, sagte Britta Schlenzig. Das Geld wird zu 100 Prozent in die Sanierung der Kirche gesteckt. „Dieses Mal wollen wir zwei Kirchentüren, also die Eingangstür und die Tür an der Loge, restaurieren lassen. Wir hoffen, dass wir diese dann zum nächsten Basar präsentieren können.“

Am Sonntag, kurz nach 9 Uhr und damit eine knappe Stunde, bevor der Advents- und Grabschmuckbasar eröffnet wurde, war die Stimmung unter den Ehrenamtlich „positiv aufgeregt“. Viele Kleinigkeiten gab es bei Regen und drei Grad Celsius noch zu erledigen, bevor die Massen kamen. Die Außendeko musste aufgestellt und der grüne Teppich vor der Kirche ausgerollt werden. Für die kulinarische Versorgung kam der Rost an seinen Platz, der Kuchen wurde geschnitten, die Pfanne für das Ausbacken der Kartoffelpuffer vorbereitet und der Gulaschkessel übers Feuer gehängt. Dann fiel kurzzeitig der Strom im Gemeindehaus und in der Kirche aus. Man wusste sich aber zu helfen und schon bald konnten Licht und Co. wieder angeknipst werden.

„Karli“ labte sich an Apfelringen und Orangenscheiben

Bereits in aller Frühe sind am Sonntag in der Kirche die Gestecke noch einmal überprüft worden. „Wir haben nämlich eine freche Kirchenmaus, die uns Apfelringe und Orangenscheiben weggefuttert hat. Beim Basteln haben wir die Maus auch gesehen“, sagte die Kirchenälteste Catrin Schneider. „Ich denke, dass sie ein dicker Karli geworden ist“, ergänzte sie mit einem Schmunzeln. Dann informierte Catrin Schneider, dass auch in diesem Jahr allerlei Neues ausprobiert wurde. „Die Matratze meines Sohnes musste zum Beispiel herhalten, weil wir die Bettfedern für die Dekoration brauchten.“ Zudem ist in der Kirche am Sonntag eine „Näh-Ecke“ eingerichtet worden mit genähten Sachen wie Mütze, Loops, Federmappen und Schlüsselanhängern. „Ich bin jedes Mal selbst wieder überrascht, was wir am Ende alles für tolle Sachen präsentieren können.“

Mittlerweile hatte sich vor der Kirchentür eine Schlange gebildet. Gut gelaunt und scheinbar voller Vorfreude standen die Besucher unter ihren Schirmen und plauderten, schauten oder genossen einen alkoholfreien Glühwein, wie etwa Heike Hädrich. Die Stadtrodaerin war bereits gut eine Dreiviertelstunde vor Basareröffnung vor Ort. „Sonst waren schon immer viele Leute da, aber heute bin ich die Erste“, freute sie sich. Zum dritten, vierten Mal besuche sie die Veranstaltung. „Es ist hier einfach unglaublich schön, gemütlich und beschaulich. Ich kenne ein paar der fleißigen Organisatoren und freue mich immer darauf, mir auch Ideen zum Selberbasteln zu holen.“ Nach „Lust und Laune“ wollte sie sich umschauen und nur eines stand für sie schon fest: „Ich werde auf jeden Fall etwas von Frau Noffke mitnehmen. Sie macht wunderschöne Keramik.“

Längere Wartezeiten, weil Sicherheit vorgeht

Während draußen vor dem Gotteshaus die Schlange immer länger wurde, zählte man drinnen den Countdown runter – und öffnete schließlich für die ersten Besucher die Kirchentür. „Aus Sicherheitsgründen können wir immer nur eine bestimmte Anzahl von Menschen in die Kirche lassen“, sagte Britta Schlenzig. „Wir möchten uns bei allen Besuchern für das Verständnis bedanken, dass sie bei dem Wetter leider auch länger anstehen mussten.“

In der Kirche ging es derweil schon heiß her. Besucher hatten, kaum dass sie drinnen waren, die Hände bereits voll mit Gestecken, Kränzen, Grabschmuck, Getöpfertem und mehr. Zum ersten Mal erlebte Anna-Lissa Göppner aus Schöngleina das Treiben in der Rausdorf Kirche. „Meine Mama kommt schon immer hierher, ich bin heute nur die Begleitung“, sagte sie. Die Mutter, Anja Göppner, erzählte, dass für die ganze Familie etwas gefunden werden konnte. „Der Adventsbasar in Rausdorf ist einfach etwas Besonderes. Alles ist selbstgemacht und wird für einen guten Zweck verkauft.“

Helfer sind glücklich, aber geschafft

„Den guten Zweck“ unterstützten den ganzen Tag über auch Silke Langholz mit acht Kollegen – und zwar musikalisch mit Akkordeonspiel. Auch dafür bedanken sich die Veranstalter herzlich. Eine Bastelecke für die Kinder war freilich ebenfalls wieder organisiert und alle Helfer an den Versorgungsständen waren – trotz des Wetters und mancher Besucher, die ihren Frust über lange Wartezeiten loswerden wollten – immer bestens gelaunt.

Montagnachmittag war die Kirche bereits wieder aufgeräumt. „Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr glücklich, aber auch geschafft“, sagte Britta Schlenzig. Und eines ist gewiss: 2020 wird zum 16. Mal zum Advents- und Grabschmuckbasar nach Rausdorf eingeladen.