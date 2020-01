Schleifreisen. Das Jahr 2020 fängt gut an: In die älteste Mühle im Zeitzgrund, in die Bockmühle in Schleifreisen, könnte bald wieder Leben einziehen.

Älteste Mühle im Zeitzgrund: Kaufinteressent für die Bockmühle

Das Jahr 2020 fängt gut an: In die älteste Mühle im Zeitzgrund, in die Bockmühle in Schleifreisen, könnte bald wieder Leben einziehen. Es gibt einen Kauf-Interessenten. Das bestätigte Alexander Weiser, zuständig für Kreditfragen in der Kreissparkasse Saale-Orla mit Sitz in Schleiz.

Mit Verweis auf den Datenschutz konnte und wollte er zum möglichen Käufer des Grundstückes samt der darauf stehenden Häuser nichts sagen. „Es sieht aber sehr gut aus. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht in zwei, drei Wochen schon den Notarvertrag zur Unterschrift vorlegen können.“ Mit der anschließenden Zahlung des Geldes sei die Übergabe der Immobilie auch rechtskräftig. Die Kaufsumme liegt in der Nähe des am 2. Oktober 2018 erstellten Wertgutachtens. Der Verkehrswert war mit 73.000 Euro veranschlagt gewesen. Die Gespräche mit dem Kaufinteressenten, der offenbar aus der Region kommt, hatte es unmittelbar nach dem Termin der Zwangsversteigerung am Amtsgericht Jena gegeben. Am 12. November gab es nur einen Bieter. Die Gläubiger, die Vertreter des Kreditinstitutes, versagten ihm den Zuschlag, da die im Raum gestandene Kaufsumme des Mannes aus Sachsen bei 40.000 Euro und damit deutlich unter dem Verkehrswert lag. „Es gab danach einige Anfragen. Der Bewerber, der jetzt mit uns spricht, ist aber der konkreteste. Ich habe das Gefühl, dass das klappten wird“, sagte Weiser. Der potentielle Käufer will bei seiner künftigen Nutzung auch den Charakter der Bockmühle beibehalten. „Er wird die Immobilie nicht komplett anders nutzen. Das ist für uns auch wichtig mit Blick auf das Gesamtkonzept des Zeitzgrundes“, sagte der Vertreter der Sparkasse.