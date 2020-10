Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen nimmt das Bürgerbusteam Änderung im Fahrplanablauf vor. Wie Stadtrodas Seniorenbeiratsvorsitzender Wolfgang Main informiert, reagiere man auf die reduzierte Zahl der Mitfahrer.

„Wir können im Bürgerbus nicht alle Plätze voll belegen, also müssen wir Haltestellen mehrfach anfahren. Außerdem haben wir ein erhöhtes Fahrgastaufkommen festgestellt. Deshalb muss der Ablaufplan gestrafft werden“, begründet Main.

Um die Anforderungen im Fahrbetrieb am Dienstag und Donnerstag aufrecht erhalten zu können, verzichten die Fahrer des Bürgerbus bei ihren Touren ab sofort auf die Mittagspause.

Die Haltestelle am Bahnhof, in der Nähe des DRK-Seniorenheims Rodatal, wird nur noch bei Bedarf angefahren. Aus diesem Grund müssen Mitfahrwillige sich einen Tag vorher in der Touristinformation Stadtroda anmelden. Für Mitfahrer vom Tissaer Weg gilt, wenn der Bus aus dem Grüntal in Richtung Roda-Markt bereits voll ist, werde der Markt sofort angesteuert und erst danach der Tissaer Weg. „Wir bitten deshalb um Geduld für die Nutzer aus dem Tissaer Weg“, so Main.

Und eine Info abseits der Fahrpläne: Zwei neue Bänke werden noch in diesem Jahr am Haltepunkte am Roda-Markt, hier wurde die alte Bank zerstört, sowie an der Roda-Werkstatt aufgestellt.

Touristinfo Stadtroda, Telefon 036428/441 24.