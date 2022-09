Alles erlaubt in Qurila – außer Straßenbahnen

Eberhard Schneider (li) und Michael Ernst am Chevrolet Pick Up 3100 aus dem Jahr 1951, der beim Oldtimertreffen in Quirla bestaunt werden kann.

Quirla. Zum Oldtimertreffen am 3. Oktober am Truck Stop in Quirla werden wieder Kraftfahrzeuge aller Typen zu sehen sein. Besonderen Glanz verleiht Michael Ernst dem Treffen mit seinem Pickup

Eberhard Schneider steht auf dem weitläufigen Freigelände des Truck Stop in Quirla und lässt einen prüfenden Blick über die Wiese schweifen. „Der Boden ist hervorragend. Selbst wenn es beim Oldtimertreffen etwas regnet, hier versinkt keiner im Matsch“, sagt der Truck Stop-Inhaber zufrieden.

Schneider erwartet - wie all die Jahre zuvor - wieder viele Oldtimerfans am Tag der Deutschen Einheit in Quirla. Die Treffen am 3. Oktober gelten als legendär in der Oldtimerszene, vor allem, weil es fast keine Beschränkungen gibt, mit was für einem Fahrzeug die Teilnehmer ankommen - nur ein Oldtimer muss es sein. „Praktisch sind alle willkommen, die ein altes Fahrzeug in ihrer Garage stehen haben, nur bei einer Straßenbahn würde ich streiken. Einen Schienenanschluss haben wir nämlich nicht“, sagt Schneider mit einem Augenzwinkern.

Statt einer Straßenbahn hofft der Truck-Stop-Inhaber aber wieder, dass Rico Prutsch aus Gera mit seinem Ikarus-Bus auf dem Treffen auftaucht und Fahrten in dem DDR-Gefährt anbietet. „Die Chancen stehen nicht schlecht.“ Darüber hinaus erwarten die Organisatoren des Treffens Oldtimerfans und ihre Fahrzeuge aus Neubrandenburg, Cottbus, Meißen sowie aus vielen Orten in Thüringen. Auch die Simson-Szene hat sich bereits angekündigt für das Treffen. Neben uralten Autos, Motorrädern, Traktoren und Lkw werden auch Multicar oder B 1000 aus DDR-Zeiten erwartet.

Schneider ist begeistert über die Simson-Szene. „Es ist unbegreiflich, wo die vorwiegend jungen Leute die Maschinen wieder in ihr Ursprungsland zurückholen. Viele Simsons stammen aus Tschechien, Ungarn und anderen ehemaligen Ostblockstaaten.“ Hoch im Kurs würden aber auch MZ-Motorräder stehen. „Die Zukunft liegt auf der Sitzbank einer Simson“, sagt Eberhard Schneider und grinst.

Mit beim Treffen dabei sein wird auch Michael Ernst aus Stadtroda. Vor ein paar Jahren kaufte sich Ernst in Holland einen völlig herunter gekommenen Chevrolet Pick Up 3100, Baujahr 1951. Über zwei Jahre lang schraubte der gelernte Lokschlosser an dem 1,6 Tonnen schweren US-Gefährt herum, erst der dritte Austauschmotor ließ das Geschoss schließlich rollen. Zum Oldtimer-Treffen will Ernst auch das Gespräch mit Gleichgesinnten suchen und Erfahrungen austauschen.

Gleichgesinnte treffen: Neben der Oldtimer-Schau - eine Gebühr wird übrigens nicht erhoben - können Oldtimerfans auch alte Ersatzteile an Frau oder Mann bringen. „Ich freue mich über jeden Verkäufer, auch über Händler.“

Stolz ist Eberhard Schneider, der selbst etliche Oldtimer sein eigen nennt, darunter auch eine Planierraupe oder einen Traktor, dass in den vielen Jahren Freundschaften entstanden sind, die bis heute halten. Er selbst pflege unter anderem sehr gute Kontakte zum Fuhrunternehmen Steffen Köber aus Thalbürgel oder Rainer Hirschfeld aus Graitschen auf der Höhe.

Abgerundet wird das Treffen, bei dem man ab 8 Uhr die ersten Fahrzeuge erwartet, mit einem Bauernmarkt sowie Livemusik. „In den Mittagsstunden erwarten wir Musiker Claus Henneberger.“ 12 Händler hätten ihr Kommen zugesichert, es werde wieder viele regionaltypische Produkte geben. Natürlich, sagt Schneider, sei für das leibliche Wohl der Gäste wieder bestens vorgesorgt. „Aber das versteht sich ja eigentlich von selbst.“