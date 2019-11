Als aus Mühlen Kaltwasser-Heilanstalten wurden

Man schrieb das Jahr 1842, als der Rodsche Mittelmüller Christian Ludwig Hertwig einen kühnen, aber ebenso aberwitzigen Plan in die Tat umsetzte. Am 22. März verkündete Hertwig im Eisenberger Nachrichtenblatt, dass er gedenke, in Stadtroda eine Kaltwasserheilanstalt einzurichten. „Theils um einen mehrfach ausgesprochenen Wunsche entgegen zu kommen, theils aber auch um die Pflicht getrieben, für’s allgemeine Wohl mitzuwirken, hat sich Unterzeichneter entschlossen, in hiesiger, so romantisch gelegener Stadt ein Sturz-, Tusch- & Wellenbad zu etabliren. Die Roda, als mineralisches Wasser von mehreren Aerzten und Chemikern geprüft und anerkannt, wird bestimmt die vortheilhafteste Wirkung auf die leidende Menschheit nicht verfehlen.“

Der leidenden Menschheit war es allerdings bereits nach kurzer Zeit leid, sich unter die Sturzbäche des Mühlenrades zu stellen, Hartwigs Geschäftsidee, hinter der sich wohl auch eine Absatzsteigerung der von seinem Vater hergestellten Seife verbarg, platzte wie eine Seifenblase.

Zeitzgrundmüller waren raffgierig

Gleichwohl hatten die Müller an der Roda und ihren Zuflüssen jahrhundertelang ein Privileg, das sie von anderen Berufsständen hervorhob: Mit den Mühlen ließ sich in aller Regel immer gut Geld verdienen, die Müller im Zeitzgrund beispielsweise waren unter den Bauern der Region als raff- und geldgierig verschrien. Entkommen konnten die Bauern den Müllern nicht: Da diese dem Mühlenzwang unterworfen waren, mussten sie ihr Getreide immer zu einer ihr zugewiesenen Mühlen bringen. 63 Mühlen gab es im einstmals wilden Landstrich rings um die Roda, 52 von diesen Mühlen sind heute immer noch vorhanden.

Erstmals hat sich nun Utz Möbius, langjähriger Stadtchronist von Stadtroda, der wechselvollen und überaus spannenden Geschichte dieser Mühlen angenommen und diese im Lemm-Verlag Gera verlegten Buch „Mühlen an der Roda und ihren Zuflüssen“ ausgeschrieben. Herausgekommen ist ein Werk, das nicht nur Hobbyforscher und Geschichtsinteressierte, sondern auch Wanderer animieren könnte, sich selbst auf Spurensuche zu begeben.

„Eigentlich geht die Idee für das Buch auf eine Ausstellung über die Mühlen im Stadtmuseum Alte Suptur im Jahr 2008 zurück“, erklärt Autor Utz Möbius. Die Besucher seien damals von der Ausstellung, an deren Zustandekommen auch Angelika Schieferdecker, Hillgard Fritz oder Peter Michael maßgeblichen Anteil gehabt hätten, so begeistert gewesen, dass man ihn in den Folgejahren immer wieder freundlich gedrängt habe, diese Geschichte in einem Buch zusammenzufassen. „Nun liegt es dank meiner Frau Christa auch auf dem Tisch“, sagt Möbius. Mehrere Monate habe er gebraucht, um die damals gesammelten Informationen les- und greifbar zu machen.

Mühlen gab es nicht nur zum Mehlmahlen

Wer sich mit Utz Möbius’ Werk auseinandersetzt, wird erstaunt sein über die Vielfalt der Mühlen in der Region. Da wurde beileibe nicht nur Mehl gemahlen. In Zeiten, als die Wasserkraft die wichtigste Energiequelle war, wurde in den Mühlen Leder gewalkt, stampften gewaltige Hammerwerke Roheisen zu Blech, gab es flussauf und -ab Sägemühlen, die Zimmerer sowie andere Gewerke mit Bauholz und Brettern versorgten. Es gab Schleifmühlen, wo die Besitzer darauf spezialisiert waren, Äxte, Messer, Scheren und anderes Metallgerät wieder scharf zu machen, oder man sorgte in Lohmühlen dafür, dass die Gerber aus zerstampfter Baumrinde ihre Lohe für das Gerben von Fellen erhielten. Nicht zu vergessen die Lumpen- und Papiermühlen. So stellte man für die Beamten in der damaligen Amtsstadt Roda tonnenweise in der Papiermühle im Zeitzgrund feinstes Pergamentpapier her.

Am Rothehofsbach in Stanau gab es sogar ein ganz besonderes Mühlenwerk: In einer eigens errichteten Kupferhütte wurde aus dem Kamsdorfer Revier gewonnenes Kupfererz zerstampft und für die Schmelze vorbereitet. „Man dachte damals schon ganz praktisch: Lieber bringt man das Kupfer zum Holz als umgekehrt“, verweist Möbius auf unternehmerisches Denken. Als Kamsdorf an Preussen fiel, war es mit der Kupferhütte vorbei. Ließ doch das Königreich das Kupfer in einer neuen Hütte an einem anderen Standort verarbeiten.

Bauern errichteten ihre eigene Mühle

Im Zeitzgrund überspannten indes die Müller Mitte des 19. Jahrhunderts den Bogen mit ihren Forderungen. Nicht nur, dass es die Bauern aus Mörsdorf und Umgebung leid waren, mit ihren Fuhrwerken durch das düstere Teufelstal zu den Mühlen im Zeitgrund zu fahren, die hohen Preise veranlassten sie, eine eigene Mühle zu bauen. 1866 wurde in Mörsdorf auf der Höhe die einzige Holländer-Windmühle in der Region gebaut, in der fortan das Getreide gemahlen wurde. 1906 brannte die Mühle nieder, nur der Flurname erinnert noch an das Bauwerk.

Am kommenden Dienstag, 19. November, wird Utz Möbius gemeinsam mit Constanze Möbius im Stadtmuseum „Alte Suptur“ im Rahmen einer Buchpräsentation die Mühlen an der Roda und deren Zuflüssen erstmals einem breiten Publikum vorstellen und die ersten Exemplare signieren.

Verleger Erhard Lemm freut sich schon auf den Abend. „Es ist ein ungewöhnliches Werk, das auch in den touristischen Bereich hineingeht, sagt Lemm. 750 Exemplare hat Lemm drucken lassen, sei die Nachfrage sehr groß, könne man innerhalb kürzester Zeit eine zweite Auflage hinterherschieben.

Erhältlich sein wird das Mühlen-Buch in Buchhandlungen in Hermsdorf, Eisenberg, Stadtroda sowie in den Thalia-Bibliotheken in Jena.

Utz Möbius, „Mühlen an der Roda und ihren Zuflüssen“, 160 Seiten und 75 Abbildungen, Lemm-Verlag, ISBN 978-3-9820116-3-9, 14,95 Euro