Alte Eiche aus Nausnitz zur Versteigerung in Erfurt

Ein Prachtexemplar einer Stieleiche aus dem Saale-Holzland liegt seit einigen Tagen auf dem Submissionsplatz von Thüringenforst in Egstedt bei Erfurt. Während sich zahlreiche Thüringer Forstämter in diesem Jahr überhaupt nicht an der alljährlichen Wertholz-Versteigerung beteiligen, weil Borkenkäfer und andere Probleme im Vordergrund stehen, kommen aus dem Forstamt Jena-Holzland zumindest 30 Festmeter wertvolles Holz. Das wurde allerdings nicht gezielt gesucht, sondern ist ebenfalls dem Umstand zu verdanken, dass die Trockenheit der vergangenen Jahre auch starken Bäumen zusetzte.

So ließ Stefan Engeter, Revierförster von Wöllmisse, beispielsweise einige starke Lärchen aus dem Bürgeler Gemeindewald entnehmen. „Die wären sonst dem Lärchenborkenkäfer zum Opfer gefallen“, sagt der Förster. Eiche lag bereits am Boden Im Pfarreiwald Graitschen gefällt wurden einige wenige Ulmen, die zwar das große Ulmensterben in den zurückliegenden Jahren heil überstanden hatten, nun aber doch Zeichen des Absterbens vermutlich durch die große Trockenheit aufwiesen. Die Stämme gehören der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, an die Pfarrei fließt auch der Erlös, falls sich ein Abnehmer für das Holz findet. Bereits umgefallen war eine gut 180 Jahre alte Eiche, die auf einem Grundstück der Nausnitzer Agrar e.G. stand. „Um aus dem Holz ein einfaches Möbelstück herstellen zu lassen, war der Stamm einfach zu schade“, begründete Engeter den Schritt, den im Durchmesser über einen Meter starken Stamm nach Erfurt schaffen zu lassen. Darüber hinaus wurden auch in geringen Mengen Eschen-, Ahorn- und Elsbeerenholz nach Erfurt gebracht. „Die Elsbeere ist verdammt selten.“ Welches Holz am Ende in Egstedt verkauft sein wird, weiß das Forstamt am 17. Februar. Dann endet die Angebotsfrist für Käufer aus dem In- und Ausland.