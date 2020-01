Alte Lippersdorfer Schule wird ein Wohnkomplex

Glücklich war Bürgermeister Jochen Süß damals nicht, als der Saale-Holzland-Kreis vor einigen Jahren die alte Lippersdorfer Schule der Gemeinde sprichwörtlich als ihr Eigentum aufzwang. Hintergrund war, dass die Tälerschule 2011 von Lippersdorf nach Ottendorf umzog und der Kreis für die Lippersdorfer Immobilien keine Verwendung mehr hatte. „Wir wussten gar nichts mit den Gebäuden anzufangen, es begann eine jahrelange Suche nach den richtigen Investoren“, schildert Süß. Dutzende Stunden seines Lebens habe er nutzlos bei den zahllosen Besichtigungen vergeudet, die Immobilie habe wie eine schwere Last auf der Gemeinde gelegen.

Investoren ein Glücksgriff für Gemeinde

Umso glücklicher ist der Bürgermeister von Lippersdorf-Erdmannsdorf, nun mit Rico Herrmann und Jörg Starkloff zwei potenzielle Investoren aus den Tälerdörfern gefunden zu haben, die dem Gebäudekomplex neues Leben einhauchen wollen. „Die beiden sind ein echter Glücksgriff“, schwärmt Süß. „Die Zusammenarbeit ist überaus gut.“

1,4 Millionen Euro Investitionen

Rund 1,4 Millionen Euro wollen die beiden Investoren, denen die Firma Tälerdach-Bau in Kleinebersdorf gehört, in die Hand nehmen, um aus dem Schulkomplex einen hochmodernen Wohnstandort zu machen. „Auf die Idee mit der alten Schule sind wir gekommen, nachdem wir mit unserem Wohnungsbau in der alten Molkerei in Kleinebersdorf überaus gute Erfahrungen gesammelt haben“, erzählt Rico Herrmann. „Die Nachfrage nach gutem Wohnraum in den Tälern ist immens groß.“

15 Wohnungseinheiten geplant

15 Wohnungen, davon 5 barrierefreie, sollen in den beiden ehemaligen Schulgebäuden geschaffen werden. „Acht Wohnungen werden in der neuen Schule gebaut, wo sich auch alle barrierefreien Wohnungseinheiten befinden werden“, erklärt Rico Herrmann. Wobei die neue Schule, die von 1961 bis 1964 errichtet wurde, einige unschöne Überraschungen parat hielt. „Beim Bau hat man sich beim Material sehr knausrig gehalten“, sagt Herrmann und verweist unter anderem auf stellenweise viel zu schwaches Mauerwerk im alten Speisesaal. „Stellenweise müssen wir das Mauerwerk neu errichten, damit es den statischen Ansprüchen genügt.“

Balkone, Terrassen, Wintergärten

Die geplanten Wohnungsgrößen reichen dabei von komfortablen Vier-Raum-Wohnungen bis zu Ein-Raum-Wohnungen, die aber allesamt über Balkone oder Terrassen verfügen werden. „Bei der alten Schule mussten wir allerdings einen Kompromiss finden: Hier werden die Wohnungen über Wintergärten verfügen, weil ein Anbau von Balkonen wegen des Erhalts der Außenfassade nicht möglich ist.“ Die Struktur der 1901 errichteten Schule werde deshalb erhalten bleiben.

Ausgestattet werden alle Wohnungen mit Fußbodenheizung und Einbauküchen. „Das ist heutzutage Standard“, sagt Herrmann. Zudem überlege man, eine Solaranlage auf dem Dach zu errichten, damit sich die Mieter mit eigen erzeugten Strom versorgen können.

Im August erste Wohnungen fertig

Vorerst stehen jedoch die groben Arbeiten - wie die Entkernung der Gebäude an. „Natürlich passen die Klassenraum-Zuschnitte nicht für Wohnräume.“ Zudem wolle man auch ausreichend Parkplätze für die künftigen Bewohner zur Verfügung stellen. „Hier bleibt nichts, wie es einmal war.“

Geplant ist, die Wohnanlage in drei Bauabschnitten zu errichten, im August dieses Jahres sollen die ersten Mieter einziehen können. „Im ersten Bauabschnitt werden die barrierefreien Wohnungen im Flachbau errichtet, dann folgen in einem zweiten und dritten Bauabschnitt die neue beziehungsweise die alte Schule.“

Bereits über 100 Anfragen

Angst, nicht genügend Mieter für den Wohnkomplex zu finden, haben Herrmann und Starkloff nicht. „Theoretisch sind alle Wohnungen schon weg. Wir haben im Vorfeld, als wir uns um das Objekt noch bemüht hatten, bereits über 100 Anfragen von potenziellen Mietern“, sagt Herrmann. Auch von Leuten aus Jena gebe es ein großes Interesse, aufs Land in die Täler zu ziehen. „Erstaunlicherweise zieht es auch Ältere aufs Land.“ Aber auch junge Familien würden gern nach Lippersdorf ziehen.

Gefragter Standort

Möglicherweise, so Herrmann, liege es ja am Standort. „Man ist von Lippersdorf aus schnell in Jena oder auf der Autobahn, in Ottendorf gibt es einen Kindergarten und die Grundschule, Waren des täglichen Bedarfs kann man im Tälermarkt einkaufen.“ Es gebe eine Busverbindung und wer viel Ruhe suche, der sei in dem Tälerdorf genau an der richtigen Stelle.

Generationenübergreifender Wohnpark

Wer einen Zuschlag für den offensichtlich heiß begehrten Wohnraum erhalten wird, dies sei noch völlig offen. „Wichtig ist uns, dass es ein generationenübergreifender Wohnkomplex wird.“ Zudem wolle man den künftigen Mietern auch eine kleine grüne Oase zur Verfügung stellen. „Wir haben den ehemaligen Schulgarten, der eine Fläche von rund 700 Quadratmetern hat, mit erworben.“

Bei den Entkernungsarbeiten tauchte an einigen Stellen auch wieder DDR-Geschichte auf. So fanden Starkloff und Herrmann unter anderem alte Plakate von Thälmann und Stalin, oder erinnerte ein Schild an den 15. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik.