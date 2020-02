Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altes Weiherbad in Stadtroda wieder instand gesetzt

In leichten Mäandern schlängelt sich der Weiherbach durch das alte Schwimmerbecken des gleichnamigen Naturbades in Stadtroda. An den Rändern des einstigen Bades zeugen gewaltige und eingebaute Felsbrocken davon, dass hier in den vergangenen Monaten sprichwörtlich kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Das Weiherbad - am 7. Mai 1969 nach einem verheerenden Hochwasser aufgegeben und im Jahr 2013 neuerlich vom Jahrhundert-Hochwasser großteils zerstört - ist kaum noch wiederzuerkennen.

1,1 Million Euro investiert Rund 1,1 Million Euro wurden im Rahmen des Hochwasserschutzprogrammes in den vergangenen Jahren in das Bad investiert, um die Stadt Stadtroda bei künftigen Starkregenereignissen vor sintflutartigen Fluten besser zu schützen. Die Besonderheit bei dem Projekt: Nicht nur Belange des Hochwasserschutzes fanden Berücksichtigung, sondern auch der Artenschutz. So wurde das bereits nach der Ende vom damaligen Autobahnamt als Ausgleichsmaßnahme geschaffene Biotop wieder angelegt. Richtig glücklich ist Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) mit dieser Zwitterlösung aber nicht. „Uns blieb aber nichts anderes übrig, dieser Lösung zuzustimmen, um in den Genuss von Aufbaugeldern zu kommen.“ Hempel ärgert, dass die Stadt zugunsten des Biotopes Abstriche beim Hochwasserschutz in Kauf nehmen musste. Unter anderem fürchtet er, dass bald wieder große Mengen an Sedimenten in das ehemalige Schwimmerbecken eingetragen werden und so den natürlichen Stauraum verkleinern. Damm trennt Biotop vom Becken Tatsächlich wurde hinter dem einstigen Schwimmerbecken, da, wo sich früher der Gondelteich des Naturbades befand, ein Biotop für Lurche, Fische, Vögel und Insekten angelegt. Die einstmals vorhandene Insel wurde vergrößert, man pflanzte Bäume an und trennte den Flachwasserbereich von dem alten Becken mit einem Damm und einer aus Natursteinen gefertigten Wasserüberlaufkaskade. Genau diese Lösung aber stört den Bürgermeister. In monatelangen Kampf mit den zuständigen Behörden hatte er erreicht, dass aus dem einstigen Bad zumindest rund 7000 Kubikmeter Sedimente herausgebaggert werden durften. Diesen zusätzlich geschaffenen Stauraum sieht er perspektivisch in Gefahr. Zwar gebe es weiter oberhalb einen ebenfalls neu errichteten Sandfang, der sichern soll, dass es keinen Sedimenteintrag ins Bad gibt. „Praktisch lässt sich das aber wegen des Biotopes gar nicht verhindern.“ Wasserablass nur im Notfall Zudem soll im alten Schwimmerbecken ebenfalls Wasser angestaut werden, das man nur im Notfall ablassen darf. „Es gibt einen abgestimmten Einsatzplan für die Freiwillige Feuerwehr, der im Kern regelt, dass die Einsatzkräfte bei Gefahr eines Hochwassers vorab das angestaute Wasser über das Öffnen des Grundablasses ablassen dürfen“, erklärt Hempel. Kommt danach eine Flutwelle durch das Weihertal angerauscht, soll das Bad als kurzfristiger Puffer dienen und dafür sorgen, dass das Hochwasser nicht unkontrolliert und mit voller Wucht in die Innenstadt fließt und diese überschwemmt. Ob die Rechnung aufgeht, dies wird das nächste Hochwasser zeigen und auch, ob sich dann das Biotop, das die Stadt als Eigentümer unterhalten und pflegen muss, sich als ein Bumerang erweist oder nicht.