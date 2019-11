Das neue Prinzenpaar, Lydia I. und Christian II., wurde am Sonnabend offiziell vorgestellt und in das Amt eingeführt.

Stadtroda. Die Vorstellung des neuen Prinzenpaares und der Auftritt eines Funkenmariechens waren die Höhepunkte am Sonnabend.

Amtseinführung des neuen Prinzenpaares in Stadtroda

Einen großartigen Start in die 62. Session legten die Stadtrodaer Karnevalisten am Sonnabend in der Lagerhalle hin. Gemeinsam mit befreundeten Faschingsvereinen aus Eisenberg, Bürgel, Jena (Ringwiese), Laasdorf, Porstendorf und Meusebach feierten sie den Beginn der fünften Jahreszeit. Dabei waren auch Programmpunkte aus Bürgel und Jena zu sehen.