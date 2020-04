Zu einem Fehlalarm der Feuerwehr kam es gestern am Amtsgericht Stadtroda.

Amtsgericht Stadtroda doch nicht in Flammen

Das Auslösen eines Brandmelders am Amtsgericht Stadtroda sorgte am Montag gegen 10.37 Uhr für das Ausrücken eines kompletten Löschzuges der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung befanden sich ein mit einem Löschtrupp besetztes Löschgruppenfahrzeug, die Drehleiter sowie der Einsatzwagen vor Ort. Einsatzleiter Daniel Wittig konnte zudem auf die Einsatztruppe der Freiwilligen Feuerwehr Gernewitz zurückgreifen, die an der Roda auf den Befehl warteten, eine zusätzliche Löschstrecke aufzubauen.

