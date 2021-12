Seit 1962 rückt Feuerwehr Weißbach auf einem „Robur“ aus

Weißbach. Das Löschfahrzeug der Feuerwehr Weißbach wird im kommenden Jahr 60 Jahre alt – und ist noch voll im Einsatz.

Es gilt als das zweitälteste im Dienst befindliche Löschfahrzeug in Deutschland: „Emma“, ein Feuerwehrauto, Baujahr 1941, das in Isernhagen N.B. in Niedersachsen stationiert ist. Zwar könnte das Fahrzeug zu echten Einsätzen herangezogen werden, indes, im Jahr 2016 entschlossen sich die Kameraden der Feuerwehr, „Emma“ nur noch für repräsentative Aufgaben wie der Teilnahme an Oldtimer-Treffen zu verwenden.

Ganz anders in der Tälerdorf-Gemeinde Weißbach: Wenn dort die Sirene ertönt, schwingen sich die acht Kameraden der freiwilligen Feuerwehr auf die harten Pritschenbänke ihres ELO „Robur“, Baujahr 1962, und fahren bei Wind und Wetter zum Einsatz. Das Fahrzeug ist in doppelter Hinsicht eine Rarität: Erstens, weil es höchstwahrscheinlich das älteste in Dienst befindliche Löschfahrzeug aus DDR-Zeiten in Thüringen sein dürfte, zweitens, weil die Weißbacher auf dem allerersten im Feuerlöschgerätewerk Görlitz hergestellten „Robur“ Löschfahrzeug LF und TS 8 mit Schlauchtransportanhänger sitzen, der auch zur Leipziger Messe ausgestellt wurde. „Er ist der allererste Robur seiner Art, der in der DDR der Öffentlichkeit vorgestellt wurde“, sagt auch Ex-Feuerwehrmann Peter Hofmann mit Stolz in der Stimme.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Walter Kahler (links) und Wehrleiter Manuel Hempel mit dem Robur-Löschfahrzeug der Weißbacher Wehr. Foto: Frank Kalla

Was Oldtimer-Fans vor Freude in die Höhe hüpfen lässt, bedeutet für die Kameraden der Weißbacher Wehr indes Schwerstarbeit. „Wenn man den Robur ordentlich fahren will, braucht man beide Hände und vollen Körpereinsatz am Lenkrad“, sagt Wehrleiter Manuel Hempel.

Alles andere als bequem sei es auch auf der Pritsche, wo die Kameraden gehörig durchgeschüttelt würden und Halt suchen müssten. Ein weiteres Problem: Weil schwere Technik mit auf der Pritsche verstaut ist, muss man höllisch aufpassen, dass alles ordentlich festgezurrt ist.

Zum Glück habe man in den vergangenen Jahren nicht zur Bekämpfung eines Brandes ausrücken müssen, aber auch die Einsätze, bei denen man umgestürzte Bäume beseitigen musste, oder wegen Hochwasser ausrückte, seien immer eine Herausforderung, so der Wehrleiter. Zuletzt sei man am 9. Juli nach Rattelsdorf ausgedrückt, weil dort nach Starkregen Geröll auf der vielbefahrenen Straße lag.

Trotzdem: Die Männer lieben ihren Robur, den sie irgendwann zu Ende der DDR von der Reichenbacher Feuerwehr „erbten“. Das dürfte auch daran liegen, dass die Weißbacher bei Übungen oder beim Besuch anderer Wehren immer wieder wegen ihres Löschfahrzeuges angesprochen werden.

„Das Fahrzeug ist schon ein echter Hingucker“, sagt Kamerad Walter Kahlert, der bedauert, dass ein ursprünglich an einem Adventswochenende geplantes Treffen von Oldtimer-Feuerwehrfahrzeugen am Truck-Stop in Quirla wegen Corona nicht stattfinden konnte.

Stolz sind die Weißbacher Feuerwehrleute, dass nicht nur das Löschfahrzeug weitgehend im Originalzustand ist, sondern dass man sämtliche Unterlagen zum Fahrzeug inklusive Fahrzeugschein vorlegen kann. So ist die Original-Betriebsanleitung reich mit Fotografien in Schwarz-weiß bebildert, gibt es Konstruktionsunterlagen und andere Dinge.

Bürgermeister Hans-Jürgen Liebscher kann die Liebe zu dem Fahrzeug verstehen, er hat aber auch die Zukunft im Blick. „Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir ein gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug erwerben können oder – noch besser – ein solches Fahrzeug möglicherweise geschenkt bekommen.“