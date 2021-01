Antigen-Schnelltest telefonisch buchen

Saale-Holzland-Kreis/Jena. Einen PoC-Antigen-Schnelltest können Bürger aus dem Saale-Holzland-Kreis und der Stadt Jena ab sofort auch telefonisch buchen unter der Nummer 03641/400 300. Seit dem 26. Januar 2021 bietet der DRK-Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda Corona-Schnelltests für 30 Euro an. Die Online-Buchung über die Internetseite www.coronatest-jena.de ist weiterhin möglich. Der Schnelltest wird in der Ernst-Schneller-Straße 10 in Jena Lobeda-Ost durchgeführt. PoC ist die Abkürzung für "Point of Care" und heißt ins Deutsche übersetzt "patientennahe Labordiagnostik". Diese umfasst Untersuchungen, für die kein großes Labor benötigt werden, sondern die noch während des ersten Patientenkontaktes in der Praxis, im Krankenhaus, im Krankenwagen, oder, wie in diesem Fall, auch außerhalb von medizinischen Einrichtungen durchgeführt werden können.