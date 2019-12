Hermsdorf. Hermsdorfer Unternehmen für Nachwuchsförderung geehrt. Preis wird nur einmal jährlich an Firma übergeben.

Arbeitsagentur zeichnet Hermsdorfer Micro-Hybrid Electronic GmbH aus

Einmal jährlich zeichnet die Agentur für Arbeit Jena einen Arbeitgeber im Landkreis aus, der sich in besonderer Weise der Nachwuchsförderung widmet. In diesen Jahr fiel die Wahl auf die Micro-Hybrid Electronic GmbH aus Hermsdorf. Für die Übergabe des Zertifikats besuchte Holger Bock, Leiter der Agentur für Arbeit Jena, am 13. Dezember das Unternehmen. Bisher erhielten zwölf Unternehmen diese Auszeichnung.

Die Ausbildungsquote des Unternehmens liegt aktuell bei zehn Prozent. In allen Bereichen werden die Nachwuchskräfte vorbildlich betreut. Ihnen stehen feste Ansprechpartner zur Verfügung, die sie unterstützen. Die Micro-Hybrid Electronic GmbH ist offen für alle Bewerber, egal ob Absolventen, ältere Bewerber oder Migranten. Was zählt, sind persönliche Motivation und Leistungsbereitschaft. Mit der Ausbildungskampagne „Hauptsache Erfolg“ spricht das Unternehmen die Jugendlichen über eine Homepage sowie Info- und Werbematerialien gezielt an und informiert über Ausbildungsmöglichkeiten und gibt Einblick in die Arbeitswelt bei Micro-Hybrid. Eigene Social Media Kanäle wie Instagram oder Facebook geben unter anderem aktuelle Einblicke zu vielfältigen Aktivitäten wie zum Beispiel Gesundheitstage, Sportevents und das besondere Micro-Hybrid Gefühl.