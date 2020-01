Arbeitsmarkt zeigt sich robust

Die milde Witterung hat auch im Saale-Holzland-Kreis einen spürbaren Anstieg der Arbeitslosigkeit ausbleiben lassen. So waren im Dezember vergangenen Jahres 1.741 Frauen und Männer im Landkreis arbeitslos registriert, das waren 42 mehr als im Vormonat November, aber 157 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf aktuell 4 Prozent.

„Das Ausbleiben des Winters sorgte auch im Dezember für Stabilität auf dem Arbeitsmarkt. Gerade in den Außenberufen war ein Arbeiten bisher durchaus möglich, so dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Vormonat moderat ausfiel“, kommentierte Holger Bock, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Jena, die aktuelle Arbeitsmarktlage.

Weniger Arbeitslose in Jena

In Jena sank nach Angaben der Agentur für Arbeit die Arbeitslosenquote sogar. Sie lag im Dezember bei 4,8 Prozent, das waren 0,2 Prozentpunkte weniger als noch im November. Insgesamt waren Ende Dezember in Jena 2.704 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Nicht berücksichtigt ist bei den Zahlen die sogenannte Unterbeschäftigung. Hier handelt es sich um Arbeitslose, die beispielsweise in Qualifizierungsmaßnahmen sind, oder aber um Menschen, die kurzfristig arbeitsunfähig sind.

Für den Saale-Holzland-Kreis registrierte man im Dezember beim Jobcenter in Eisenberg zudem eine Abnahme bei den Bedarfsgemeinschaften und den Beziehern von Arbeitslosengeld II. So betreute das Jobcenter 2003 Bedarfsgemeinschaften (minus 253) und 2.437 Arbeitslosengeld II-Bezieher (minus 309/Vergleich zum November).

Bedarf an Fachkräften bleibt hoch

Weiterhin hoch ist im Saale-Holzland der Bedarf an Fachkräften. So können von den aktuell 1.151 freien Stellen, die Unternehmen und Institutionen gemeldet haben, 96 Prozent sofort besetzt werden. Bei 91 Prozent handelt es sich um unbefristete Stellen, gerade einmal 14 Prozent sind Teilzeitangebote. Rund 40 Prozent aller gemeldeten Stellen kommen aus dem Bereich Produktion und Fertigung (mit den Schwerpunkten Metallbearbeitung, Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe sowie Mechatronik, Energie- und Elektro). Dem folgen die Bereiche Verkehr und Logistik sowie Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (Schwerpunkt medizinische Gesundheitsberufe). Im Schnitt dauert es 261 Tage, bis die Stellen besetzt werden können.