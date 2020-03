Areal des Autocenter in Geisenhain wird umgestaltet

Aus dem M&S Autocenter in Geisenhain wird ab sofort Martins Reifencenter. Martin, das ist Martin Bloßfeld (34) aus Oelknitz, ein Ortsteil der Gemeinde Rothenstein. Bloßfeld hatte das gesamte Areal in Geisenhain Anfang Januar von den bisherigen Eigentümern abgekauft.

In Schöps führt Bloßfeld seit 2008 das Unternehmen „rent a hand Dienstleistungszentrum“. Hinter der etwas sperrigen Bezeichnung steckt ein Anbieter von Dienstleistungen, die vom Trockenbau bis zum Zimmermann reichen. Auf den kleinen Ort Geisenhain bei Stadtroda wurde Bloßfeld über ein Inserat im Internet aufmerksam. „Wir waren schon längere Zeit auf der Suche nach einer neuen Gewerbefläche. Wir hatten Schöps und Kahla im Blick. Jetzt ist es Geisenhain geworden. Wir waren im vergangenen Juli hier. Haben uns das Gelände angeschaut. Innerhalb von fünf Minuten war klar: Wir kaufen das Grundstück. Die Anbindung ist gut. Hier lässt sich einiges daraus machen. Schöps bleibt aber weiter der Hauptsitz der Firma“, sagte der Unternehmer.

Bloßfeld denkt an drei verschiedene Standbeine in Geisenhain

Zum einen soll auf der Freifläche eine 400 Quadratmeter große Carport-Anlage einstehen mit Abstellplätzen für Wohnmobile. Zehn Stellflächen sollen vermietet werden. Der Bauantrag dafür ist bereits gestellt. Läuft alles glatt, soll die Anlage im Sommer stehen. In den Räumlichkeiten des ehemaligen Autocenters will Bloßfeld Baumaschinen und Fahrzeuge seines Unternehmens reparieren. Und dann plant er außerdem ein Reifen-Center. Los geht es hier in der kommenden Woche.

Wenn alle geplanten baulichen Veränderungen abschlossen sind, rechnet Bloßfeld mit einer Investitionssumme in Höhe von 80.000 Euro. Zum Team in Geisenhain gehört auch Volker Stelzner. Bis Ende 2019 war er einer der zwei Geschäftsführer für das M+S Autocenter. Jetzt ist er als Objektleiter vor Ort tätig.