Auch fürs Saale-Holzland gilt: Finger weg von Himmelslaternen

Sie sind am Abendhimmel imposant anzusehen und doch sollte man besser auch zu Silvester die Finger von den Objekten lassen: Wer sogenannte Himmelslaternen in die Lüfte lässt, muss – wenn er erwischt wird – mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Darauf macht jetzt noch einmal das Ordnungsamt des Landratsamtes Saale-Holzland aufmerksam.

„In Thüringen gilt nach wie vor das Verbot, unbenannte Ballone – sogenannte Flug oder Himmelslaternen – in Betrieb zu nehmen. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden“, erklärt Amtsleiter Thomas Schumann.

Grund ist, dass die hauptsächlich aus Papier und Bambus hergestellten Laternen mit einer brennbaren Flüssigkeit oder mit Wachs getränkten Baumwolltuch betrieben werden. Bereits beim Start der Ballone kann es passieren, dass diese ungewollt in Flammen aufgehen. Stürzt ein noch brennender Ballon ab, ist es nicht auszuschließen, dass dieser auf einem Dach des Hauses, auf dem Balkon oder in einem Baum im Wald landet, die durch den Ballon in Brand geraten können.

Zudem können die Ballone das Radar der Flugüberwachung beeinträchtigen. Zudem sind Fälle belegt, bei denen Ballons Stromleitungen kurzgeschlossen haben.

Himmelslaternen dienten einst zur Kommunikation

Himmelslaternen stammen aus China und wurden vor 2000 Jahren vom damaligen Militärführer Kong Ming als Kommunikationsmittel entwickelt. In vielen asiatischen Ländern werden die Laternen zu verschiedenen Festen, insbesondere zum chinesischen Neujahr in die Lüfte gelassen.

Seit die Ballons ab 2006 in Europa frei erhältlich waren, kam es immer wieder zu Falschalarmen bei den Feuerwehren. Zudem wurden etliche Ballons von Beobachtern als Ufo wahrgenommen.

Mit Blick auf den Verkauf von pyrotechnischen Erzeugnissen ab dem 28. Dezember im Handel, verwies Schumacher darauf, dass nur Erzeugnisse vertrieben werden dürfen, die das CE-Zeichen sowie das Zulassungszeichen der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung tragen. Offiziell geböllert werden darf in Thüringen über Silvester am 31. Dezember sowie am 1. Januar.