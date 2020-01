Auch ohne Flockenwirbel am Hermsdorfer Kreuz genügend zu tun

Heftiger Wind fegt über den Autobahn-Parkplatz Teufelstal entlang der Autobahn 4, das Thermometer zeigt gerade drei Grad Celsius und es regnet in Strömen. Das scheint die Straßenwärter der Hermsdorfer Autobahnmeisterei, Andreas Lemm, Pascale Heinrich und Uwe Adler trotzdem nicht zu stören. „Das Wetter kann man sich nicht aussuchen“, meint Andreas Lemm nur lapidar. Sie kümmern sich gerade auf dem Parkplatz um Instandsetzungsarbeiten. Ein Müllbehälter samt Halterung muss erneuert werden. Offenbar hat ihn ein Lastkraftwagenfahrer übersehen und umgefahren. „Die Kollegen setzen einen neuen Pfahl in ein Betonfundament und montieren den neuen Behälter an die Halterung“, schildert Kolonnenführer Stephan Drefahn (33). Wenige Meter weiter verweist er auf Pflaster im Gehweg, das sich gelockert hat. Auch dieser Sache nehmen sich die Straßenwärter an und beseitigen die Stolperfalle.

Mehr Verantwortung für jungen Mann

Stephan Drefahn ist seit 2012 als Kolonnenführer für den operativen Ablauf verantwortlich. Ab 1. Februar wird der 33-Jährige – Familienvater von zwei Kindern – die Aufgabe des stellvertretenden Autobahnmeisters übernehmen. Er folgt damit Bernd Franke nach, der diese Aufgabe seit Anfang der 90-iger Jahre ausgefüllt hat und jetzt in den Ruhestand geht.

Auf der Autobahn 4 in Richtung Gera sind weitere Mitarbeiter der Hermsdorfer Autobahnmeisterei im Einsatz. Kurz vor dem Parkplatz Tümmelsberg schneiden sie Gehölzer und Sträucher an der Autobahn zurück. Dafür ist eigens an einem Unimog ein sogenannter Gebüsch-Hackkopf montiert, der Äste und Gestrüpp schneidet und häckselt. Ein weiterer Kollege der Meisterei sichert die Tätigkeit hunderte Meter vor der Einsatzstelle mit einem Schilderwagen ab. Sicherheit sei oberstes Prinzip, meint Stephan Drafehn.

Derweil steht das Telefon im Büro von Autobahnmeister Torsten Fischer kaum still. Geduldig gibt er Auskunft. „Auch wenn wir keinen Schnee beräumen und glatte Straßen abstumpfen, ist es bei uns im Winterhalbjahr nicht langweilig“, sagt er und lacht. Seit Anfang November gelte der Winter-Dienstplan. Die Schichten seien seit dieser Zeit rund um die Uhr belegt. Aber Wintereinsätze blieben bisher rar. Erst einmal habe man bei etwas Flockenwirbel reagiert, dazu ein paar Mal in den frühen Morgenstunden drohende Reifglätte vorsorglich abgestumpft, so der Autobahnmeister.

Keine Langeweile

Dennoch können Straßenwärter nicht über Langeweile klagen. Im Zuständigkeitsbereich rund um das Hermsdorfer Kreuz, dass auf der A 9 von Lederhose bis zur Landesgrenze Sachsen-Anhalt reicht und sich auf der Autobahn 4 von Jena-Göschwitz bis nach Ronneburg zur sächsischen Grenze erstreckt, gebe es immer genügend zu tun. In letzter Zeit seien Mitarbeiter unter anderem mit Gehölzpflege beschäftigt. Aber auch Leitpfosten müssen regelmäßig gesäubert werden, Regenwasser-Einläufe frei gehalten sowie regelmäßige Kontrollfahrten bis hin zu Instandsetzungsarbeiten auf Parkplätzen im Zuständigkeitsbereich erfolgen. Allein um 12 Parkplätze, davon sechs Plätze ohne gastronomische Einrichtung, haben die Mannen um Torsten Fischer im Fokus. „Ist irgendwas kaputt, wie beispielsweise Schilder, Behälter oder Gehwege, wird es repariert. Was wir nicht selbst erledigen können, melden wir weiter, damit es rasch in Ordnung gebracht werden kann“, so Autobahnmeister Torsten Fischer.