Quirla: Auch ohne Party Freude über neuen Mehrzweckraum

Wegen Corona fällt die Einweihungsparty für den neu entstandenen und nun fertiggestellten Mehrzweckraum in der Kindertagesstätte „Zwergenhügel“ in Quirla aus. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Denn nachholen wollen die Erzieherinnen und die derzeit 38 Jungen und Mädchen die Feierlichkeiten auf jeden Fall, sagte am Mittwoch Sonja Augstein. Seit 1. Juni 2017 ist sie die Leiterin der Einrichtung, die sich in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Kreisverband Saale-Holzland befindet.

„Seit dieser Woche nutzen wir unsere neue, schöne Räumlichkeit. Hier wird künftig Sport getrieben und hier können wir die große Gruppe mit unseren ältesten Kindern aufteilen, falls es mal zu voll wird oder die einen etwas anderes machen möchten als die anderen. Natürlich wollen wir in dem Raum auch Feste veranstalten, wenn es dann wieder möglich ist“, sagte sie. Erweiterung ist wichtig, um künftig mehr Kinder aufnehmen zu können Im neuen Waschraum: Der kleine Friedrich mit Erzieherin Ina Schaar. Foto: Ute Flamich Der neue, etwa 60 Quadratmeter große Mehrzweckraum befindet sich im oberen Stockwerk des Kindergartens und ist als Aufbau neu entstanden. Aufgrund der finanziellen Situation sei auf eine Abtrennung innerhalb des Neubaus für einen kleinen Personalraum vorerst verzichtet worden. Parallel dazu ist im unteren Bereich des Kindergarten-Gebäudes ein Waschraum mit Toiletten für die jüngsten Kinder neu entstanden. Damit ist die Projektplanung aus dem Jahr 2016 zur Erweiterung der Einrichtung – die aufgrund der Finanzlage an einigen Stellen verändert werden musste – größtenteils abgeschlossen. In zwei Bauabschnitten in den Jahren 2017 und 2020 ist das Vorhaben letztlich umgesetzt worden. Ende September waren die Bauarbeiter soweit fertig. Nach Angaben von Ortsteilbürgermeister Robin Kusch seien in dieser Zeit bis heute, inklusive der Möbel etwa 380.000 Euro, einschließlich Fördermittel, investiert worden. „Im Oktober und November sind die verschiedenen Ämter vor Ort gewesen und es sind noch kleine Nachbesserungsarbeiten erledigt worden“, sagte Sonja Augstein. Wichtig seien die Bauarbeiten auch gewesen, um künftig mehr Kinder in der Einrichtung aufnehmen zu können. Seit Januar dieses Jahres und noch bis Ende des laufenden Schuljahres hat die Kindertagesstätte eine Ausnahmegenehmigung für fünf zusätzliche Plätze. „Die werden momentan auch ganz dringend gebraucht“, betonte die Kita-Leiterin. Dank an Firmen, Bauamt und die Quirlaer Maibaumgesellschaft „Der Elternbeirat und wir möchten uns bei den vielen beteiligten Firmen und beim Bauamt Stadtroda bedanken. Das Bauamt hat es zum Beispiel möglich gemacht, dass die notwendigen Durchbrüche für den Aufbau des Mehrzweckraums auf März vorgezogen werden konnten, als unsere Einrichtung coronabedingt zwei Wochen geschlossen war.“ Danken möchten die Erzieherinnen auch der Quirlaer Maibaumgesellschaft. „Der Verein spendete uns 200 Euro. Das Geld wollen wir nutzen, um eine Wand unseres neuen Mehrzweckraums zu gestalten.“ Geplant ist, dass Michelle Lammel, Tochter einer Erzieherin im „Zwergenhügel“, eine Art Leinwand-Collage erstellt. Die Neuntklässlerin werde im Auftrag von Sonja Augstein mehrere Leinwände mit beispielsweise den Zwergenhügel-Gruppen bemalen. Am Ende werden die einzelnen Leinwände so an der Wand angebracht, dass sie ein Gesamtbild ergeben.