Auf dem Weg zur gesundheitskompetenten Einrichtung

Bad Klosterlausnitz. Neben einem Selbstcheck zur Gesundheitskompetenz erhalten die Piloteinrichtungen auch Materialien, Handreichungen, Checklisten, Methoden und mehr.

Der ASB-Kreisverband Saale-Holzland-Kreis ist mit seinen Werkstätten und besonderen Wohnformen seit August dieses Jahres ausgewählte Pilot-Einrichtung des Kooperationsprojektes „Entwicklung der Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung“, kurz EwiKo genannt, der AOK plus und der Hochschule Fulda. Darüber informierte kürzlich Claudia Kirchner, die Geschäftsführerin des ASB-Kreisverbandes.

Ein Jahr lang werde das Projekt durchgeführt. Ziel der Untersuchung sei die Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung wie Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe im Bereich Wohnen und Arbeiten sowie der stationären (Alten-)Pflege in Sachsen und Thüringen zu entwickeln, heißt es auf der entsprechenden Internetseite der Hochschule Fulda. Durch die Teilnahme am EwiKo-Projekt können sich die partizipierenden Einrichtung „auf den Weg zu einer gesundheitskompetenten Einrichtung machen“, versichert das Projektteam.

Wie steht es um das betriebliche Gesundheitsmanagement beim ASB-Kreisverband?

Zunächst gehe es darum, den „Ist-Zustand“ in den Einrichtungen zu ermitteln, also zu schauen, wo der Kreisverband derzeit beispielsweise in puncto betrieblichen Gesundheitsmanagements steht. „Dafür haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet bestehend aus Mitarbeitern der ASB Holzlandwerkstätten, der besonderen Wohnformen, Mitarbeitern des Werkstattrates sowie Beschäftigten der Holzlandwerkstätten und Bewohnern der besonderen Wohnformen“, sagt Claudia Kirchner. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe haben eine Checkliste bekommen, die bearbeitet, ausgefüllt und ausgewertet wird. „Aus den Ergebnissen werden von den Projektverantwortlichen unsere Bedarfe abgelesen.“

Auf der Grundlage der Bedarfsanalyse werden in den Einrichtungen dann Verfahren zur Stärkung der individuellen oder den Verband betreffenden Gesundheitskompetenz eingesetzt und erprobt. Der Begriff Gesundheitskompetenz sei dabei breit gefächert. „Das kann unsere Strukturen an sich betreffen oder ob es einen leichten Zugang zu Angeboten gibt, wie in Problemsituationen kommuniziert und in welcher Form Sprache überhaupt eingesetzt wird. Auch wie die Bewohner in ihrem Wohnumfeld dabei besser unterstützt werden können. „Uns kostet die Projektteilnahme nichts, wir können letztlich nur einen Mehrwert daraus ziehen und unserer Gesundheitskompetenz in den Einrichtungen des Kreisverbandes bei Bedarf verbessern“, sagt Claudia Kirchner.